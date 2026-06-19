Más de 300 automovilistas cayeron en 'El Torito mundialista' en CDMX

Por las celebraciones mundialistas en la Ciudad de México más de 300 conductores han sido remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como EL Torito.

Torito en el Mundial Especial

Entre el 11 y el 18 de junio, como parte del programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, remitieron un total de 306 automovilistas por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre.

Ya se encuentra listo el "Torito" para personas que sean arrestadas por cometer una falta cívica Moisés Pablo Nava

En ese periodo se aplicaron cerca de 65 mil revisiones preventivas mediante; del total se ejecutaron 64 mil 946 pruebas AlcoStop, que permiten detectar la presencia de alcohol en el ambiente al interior de los vehículos.

Otros 968 exámenes de alcoholemia se aplicaron a conductores -a través de aire aspirado-.

Alcoholímetro en CDMX. Especial

Como resultado, “306 personas fueron trasladadas a cumplir una sanción administrativa y 305 vehículos enviados a depósitos vehiculares”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además de los filtros de revisión, las autoridades reforzaron las acciones preventivas en los espacios destinados a los aficionados.

En el Zócalo, la llamada Última Milla, los puntos de Park and Ride y los festivales futboleros se realizaron 3 mil 413 pruebas amistosas de alcoholemia, acompañadas de recomendaciones para evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Las autoridades advirtieron que mantendrán los operativos de alcoholímetro durante el desarrollo del torneo, particularmente en las zonas de mayor afluencia de aficionados, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.