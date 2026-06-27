Entre arcoíris, consignas y lluvia, Marcha del Orgullo reivindica derechos

Con la consigna de llegar al Zócalo capitalino, miles de personas tomaron este sábado Paseo de la Reforma en la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México.

Entre banderas multicolores, elaborados vestuarios, lentejuelas, plumas y maquillaje, desfilaron representantes de la comunidad gay, lésbica, bisexual, trans, no binaria y de familias diversas, muchas de ellas conformadas por parejas de mujeres o de hombres acompañadas de sus hijos, quienes aseguraron que educar en el respeto a la diversidad comienza desde la infancia.

Poco después de las 10:00 horas, los primeros contingentes comenzaron a salir de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Uno a uno fueron ocupando los carriles centrales de Reforma para sumarse a una movilización que, además del ambiente festivo, volvió a convertirse en un espacio de exigencia por la igualdad, el reconocimiento de derechos y la no discriminación.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Este año el recorrido tuvo un cambio significativo.

Debido a la instalación del Fan Fest en el Zócalo, los contingentes fueron desviados hacia Eje Central, donde, en el cruce con 5 de Mayo, fue colocado el escenario principal para el cierre de la jornada.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México no impidió el acceso peatonal a la Plaza de la Constitución, diversos colectivos reclamaron que las puertas permanecieran abiertas para que la marcha concluyera, como ha ocurrido durante casi cinco décadas.

Entre los primeros grupos avanzaron organizaciones de derechos humanos y la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México. Detrás de ellos caminó un contingente que arrancó aplausos y muestras de solidaridad: el de las Madres Buscadoras.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Con fotografías de sus familiares desaparecidos, mantas y fichas de búsqueda, las integrantes del colectivo recorrieron Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al FanFest del Zócalo.

Frente a la pantalla gigante desplegaron una manta y una bandera con sus consignas, algunos asistentes apoyaron al contingente con aplausos y el puño levantado.

Atrás de las Madres Buscadoras marchó otro de los contingentes más numerosos: el de Infancias y Familias Unidas y la Red de Madres Lesbianas en México, acompañadas por profesionales de la salud que defendían el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos libres de discriminación.

Claudia Ávila llegó de la mano de su esposa y de sus hijos gemelos, de dos años.

Claro que es importante traerlos. Venimos para que conozcan sus derechos y para que sepan que existen familias diversas. Nosotros luchamos para que tengan los mismos derechos que cualquier otra familia”, explicó.

Reconoció que, aunque la aceptación social ha crecido, aún existen casos de discriminación.

Cada vez hay menos problemas, pero todavía hay familias que enfrentan obstáculos para registrar a sus hijos como familias lesbomaternales. La Red de Madres Lesbianas ha ayudado mucho para cambiar esa realidad”, comentó.

La diversidad de opiniones también estuvo presente durante la movilización.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Ángel, originario de Zacatecas, viajó por décimo tercera ocasión a la Ciudad de México para participar en la marcha.

Ataviado con un colorido traje adornado con pequeños muñecos de peluche en forma de llaveros, que simbolizan “la llave hacia los derechos y las libertades”, consideró que el debate sobre las infancias trans requiere mayor reflexión.

Es un tema delicado. Yo creo que hay que dejarlos ser niños y cuando sean más grandes que puedan decidir. Hay que apoyarlos, pero un niño sigue siendo un niño”, expresó.

“Hoy abrimos las canchas”, se leía en la manta de la Asociación Nacional del Deporte LGBT+, cuyos integrantes avanzaban entre uniformes deportivos y banderas arcoíris.

Entonces comenzó a escucharse una consigna que se repetiría durante varios minutos: “¡FIFA escucha, esta no es tu lucha!”

Los deportistas exigían que se permitiera el acceso de la Marcha del Orgullo al Zócalo, ocupado por el FIFA Fan Fest. Integrantes de este contingente también ingresaron al Zócalo capitalino.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Venta libre de cerveza y pastelitos de marihuana

Mientras los contingentes avanzaban, la Glorieta del Caballito se transformó en un enorme corredor de vendimia.

“¡De a 40 la chela, 20 el refresco!”, gritaban vendedores ambulantes que improvisaron puestos con carritos de supermercado adaptados para vender cervezas, micheladas, refrescos, frituras, gorditas de chicharrón y alimentos preparados en anafres.

Además de promociones de cerveza jóvenes ofrecían los llamados “panquecitos mágicos”, elaborados con chocolate y marihuana, en 50 pesos.

Pa’ pasarla bien”, decían a quienes se acercaban.

Hacia las 15:00 horas, una intensa lluvia acompañada por rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora sorprendió a los participantes.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Algunos contingentes se dispersaron al llegar a Eje Central, otros continuaron por las calles de Madero y Venustiano Carranza hasta ingresar al Zócalo y mezclarse con los asistentes al FIFA Fan Fest.

En tanto, frente al escenario instalado junto al Palacio de Bellas Artes, miles de personas permanecían a la espera de los espectáculos musicales, mientras sobre Reforma continuaba el desfile de los últimos carros alegóricos, desviados hacia avenida Hidalgo.

Cerca de las 17:00 horas, pasó por la Glorieta de El Caballito el último contingente alegórico, para concluir la marcha; sin embargo el ambiente de celebración continuaba entre Reforma, Avenida Juárez y Eje Central.

En este último punto, miles de asistentes permanecían frente al escenario principal en espera de la presentación de la cantante Kenia OS, nombrada Reina del Orgullo 2026, con la que concluirá la jornada.