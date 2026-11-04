Línea B del Metro reanuda operación en todas las estaciones

Más de 14 horas después de la suspensión del servicio en la Línea B del Metro, desde la estación Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca, se pudo restablecer la circulación total desde Buenavista hasta Ciudad Azteca.

Fue poco después de las 19:30 horas que se informó que se reanudaba el servicio.

Se restablece la circulación de trenes en toda la Línea B. El servicio se ofrece de Ciudad Azteca a Buenavista, en ambos sentidos, con todas las estaciones abiertas y en operación".

Miles de personas resultaron afectadas por la falta del servicio en las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, Nezahualcóyotl, Villa de Aragón, Bosque de Aragón y Deportivo Oceanía.

Foto: Especial

La dirección del Metro informó, al filo de las 05:00 horas, cuando inicia el servicio, que un incendio afectó el cableado entre las estaciones Oceanía–Deportivo Oceanía, por lo que no se podía ofrecer el servicio en toda la línea.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el fuego lo provocaron personas en situación de calle, uno de ellos fue detenido.

Por esta situación, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex arriban al lugar para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón”.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) implementó un circuito de servicio emergente con apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo de las estaciones Oceanía, Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón y Villa de Aragón.

Foto: Especial

Aunque el servicio con autobuses durante horarios pico fue rebasado, desde el principio se vio organizado.

Mientras que en las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Muzquiz, Río de Los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl, ubicadas en territorio del Estado de México, se implementaron servicios emergentes con vehículos oficiales, patrullas, camiones de bomberos, unidades de transporte público concesionado, Mexibús y hasta con vehículos de la Secretaría de Marina (Semar).

En este tramo se vio un servicio más caótico, en donde los usuarios debieron subir hasta en grúas de plataforma.

El caos de movilidad afectó también a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón que hizo un llamado a la comprensión, solidaridad y colaboración de su comunidad universitaria ante las afectaciones registradas en la Línea B del Metro y el sistema de transporte público.

El STC informó que técnicos de instalaciones fijas, especializados en sistemas eléctricos de alta y baja tensión realizaban trabajos en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, en donde se encargaron de la reparación del cableado que suministra energía eléctrica a los trenes para su tracción, así como a los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

Foto: Especial

Se trató de trabajos de alta especialización para el empalme del cableado y las pruebas respectivas para la óptima circulación de los trenes.

Las labores duraron varias horas y participaron más de 50 trabajadores.

Rubalcava supervisó las maniobras y reconoció el esfuerzo de los trabajadores del Metro.

Foto: Especial

Reconozco el esfuerzo y profesionalismo de nuestro personal especializado, que realizó maniobras de alta precisión para recuperar los sistemas eléctricos, de pilotaje automático y telecomunicaciones", publicó en sus redes sociales.

Para las 19:43 horas, el servicio de trenes se reanudó en las 21 estaciones de la Línea B. El director del Metro ofreció una disculpa a los usuarios y reconoció su paciencia.