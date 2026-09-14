Gran Festival de Fiestas Patrias en la Alcaldía Benito Juárez

La Alcaldía Benito Juárez albergará una jornada cultural y musical con motivo de las Fiestas Patrias, marcando un encuentro masivo en la demarcación para el disfrute de los habitantes y visitantes.

Las actividades contarán con una amplia propuesta artística que dará inicio el próximo 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas en la Explanada de la Alcaldía Benito Juárez. Las autoridades organizadoras prevén la asistencia de miles de familias para formar parte de la conmemoración patria en un ambiente de convivencia comunitaria.

Durante el anuncio de la programación, el cantante Aleks Syntek dirigió un mensaje a los vecinos de la zona: "Si vives en la Benito Juárez te tengo una noticia bien bonita: Tío Syntek va a festejar contigo este septiembre... Para que festejemos a México con muchísima música y espectáculo". El cantautor enfatizó el carácter inclusivo de la jornada al señalar que "este es un festejo y si te lo pierdes, si no vas allá, te vas a arrepentir de no estar en el concierto".

Por su parte, el integrante de Timbiriche, Diego Schoening, extendió una invitación abierta a la población para sumarse a los festejos de esa noche: "Quiero invitarles este 15 de septiembre a una celebración sensacional donde habrá música, baile... Una gran, gran, gran celebración para todos nosotros, que viva México y que viva Benito Juárez".

La cartelera musical contempla la participación de agrupaciones locales y de reconocida trayectoria en la escena nacional. Representantes de la banda Baxter expresaron su entusiasmo por sumarse al programa patrio: "Estamos muy cerca de celebrar la música con ustedes. Queremos invitarlos a que vengan con nosotros a cantar, bailar y disfrutar de una noche muy especial. Nosotros ya estamos listos para rockear".

El evento se perfila como uno de los puntos neurálgicos de celebración en la capital, reuniendo diversos géneros musicales en un espacio de acceso libre para el público de todas las edades.