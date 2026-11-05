¿Cuándo se podrá votar de forma anticipada en las elecciones de 2027 en CDMX?

La jornada de voto anticipado en el domicilio para las personas con discapacidad y sus cuidadores primarios se llevará a cabo del 15 al 26 de mayo del 2027, así lo dio a conocer el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El proceso será mediante boletas impresas que serán entregadas y recabadas en los domicilios de las personas que integren la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado Definitiva.

Durante esas fechas, el personal designado por los Consejos Distritales del INE y del IECM nuevamente acudirá a los domicilios con la documentación y materiales necesarios para recabar el sufragio.

Para incorporarse a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (LNEVA), las personas deberán estar inscritas en la Lista Nominal de Electores y contar con su Credencial para Votar que indique su imposibilidad física, a más tardar el 28 de enero de 2027.

También deberán manifestar su intención de participar mediante la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (SIILNEVA), cuya procedencia será determinada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de las personas con discapacidad que no cuenten con credencialización, tendrán que presentar un certificado médico que acredite su imposibilidad para desplazarse, así como un formato de protesta de decir verdad.

Y las personas cuidadoras primarias deberán presentar un certificado médico de la persona que recibe los cuidados, así como el mismo formato de protesta de decir verdad.

Del 5 al 11 de febrero de 2027 las Juntas Distritales Ejecutivas del INE realizarán visitas domiciliarias para invitar a las personas solicitantes a ejercer esta modalidad y recabar la documentación necesaria para su inscripción.