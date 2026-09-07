Celebra Partido Verde justicia fiscal para automovilistas en CDMX

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, aplaudió que la ampliación de la exención del pago de tenencia vehicular para automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos sea ya una realidad.

Destacó que esta medida, impulsada por el Partido Verde, representa un beneficio directo para miles de familias capitalinas y una medida de justicia fiscal.

Para muchas familias, aclaró el dirigente ecologista, el automóvil constituye una herramienta de trabajo, un medio indispensable de transporte o un apoyo para sus actividades cotidianas, por lo que evitar una carga tributaria adicional contribuye a aliviar la economía de los hogares.

La actualización del límite representa un paso positivo, consideró Sesma Suárez, ya que, ajusta el beneficio fiscal a las condiciones económicas actuales y evita que el aumento en el precio de los vehículos se traduzca automáticamente en el pago de tenencia.

La aplicación de esta medida, expuso el también diputado con licencia, permite ampliar un beneficio que busca apoyar la economía familiar y garantizar una política fiscal más acorde con la realidad de los capitalinos.