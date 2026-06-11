CDMX instala 18 festivales futboleros para seguir el Mundial 2026

La pasión por el futbol no se quedará únicamente dentro del Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, donde los aficionados podrán seguir gratuitamente los partidos del torneo a través de pantallas gigantes.

Bajo el lema “La pelota vuelve a casa”, la administración capitalina busca que la fiesta mundialista llegue a todos los rincones de la ciudad, permitiendo que miles de personas vivan la emoción del torneo sin necesidad de asistir a los estadios.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, algunos espacios transmitirán todos los partidos del Mundial, mientras que otros estarán destinados a la proyección de los encuentros de la Selección Mexicana y las finales del certamen.

Los festivales estarán ubicados en espacios públicos, deportivos, parques y plazas de las distintas alcaldías, con el objetivo de generar puntos de convivencia familiar y fomentar la participación ciudadana durante el evento deportivo más importante del planeta.

Entre las sedes destacan el Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón; el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco; la Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc; el Parque de la Consolación, en Coyoacán; y el Bosque de Tláhuac, además de diversas Utopías en Iztapalapa y espacios deportivos en Gustavo A. Madero, Xochimilco y Milpa Alta.

La distribución contempla:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana.

Iztacalco: Utopía Mixiuhca.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto.

Magdalena Contreras: Unidad Independencia.

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba.

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Tres de estas sedes tendrán además un enfoque especial dirigido a los pueblos originarios de la capital, donde se proyectarán los partidos de México y las fases finales del campeonato.

Con esta estrategia, la Ciudad de México busca que el Mundial 2026 trascienda los estadios y se convierta en una celebración colectiva, donde millones de habitantes y visitantes puedan reunirse para apoyar al Tricolor y disfrutar de la máxima fiesta del futbol internacional.