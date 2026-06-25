Caen por robar celulares en festejos del Mundial ¡Los envolvían en papel aluminio!

Una pareja de supuestos aficionados llegó a las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México donde miles festejaban el triunfo de la Selección Mexicana frente a la Selección de Chequia, pero lejos de celebrar genuinamente se dedicaron a robar teléfonos celulares.

Se supo que los presuntos ladrones eran originarios de Colombia y que, tras extraer los dispositivos electrónicos de las bolsas de los aficionados, los envolvían en papel aluminio.

La FIFA destaca la conexión que hay entre jugadores y aficionados Reuters

Esta medida "casera" es usada por algunos rateros como una especie de "barrera" para bloquear señales; el aluminio puede interferir con ondas electromagnéticas, por lo que envuelto así el dispositivo puede dejar de recibir señal de celular, WiFi, o GPS, lo usan para evitar rastreo, sin embargo es una medida que no es infalible, no es práctica ni recomendable.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia Karina Tejada

Otros detenidos

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que otro hombre de 35 años de edad fue captado por el sistema de videocámaras de seguridad, enseguida fue detenido en posesión de cinco teléfonos celulares de los que no acreditó la legal propiedad.

Detalló que en total hubo tres detenidos por posible robo de teléfonos celulares, ocho personas por pretender ingresar al estadio haciéndose pasar por personal de control de accesos, uno por narcomenudeo y otros 14 por reventa.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó filtros en las calles de ingreso al Ángel Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Horas más tarde, el despliegue operativo continuó en la columna del Ángel de Independencia y todo el corredor de Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución donde los aficionados, se reunieron para festejar el triunfo de su selección, personal de la Policía Metropolitana realizó una línea de resguardo para prevenir incidentes y mantener el orden.