Cae 'La Besucona', líder delictivo vinculado a homicidios en Iztapalapa, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Erick “N”, alias “La Besucona”, líder de la célula delictiva “Los Besucones”, tras una persecución en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, quien está vinculado con al menos cuatro homicidios.

La captura ocurrió en la colonia Country Club, donde policías lo interceptaron luego de que intentara evadir una revisión y acelerara su marcha sobre Calzada de Tlalpan. Tras darle alcance, los oficiales le aseguraron 23 dosis de crystal, 10 cartuchos útiles y un vehículo sin placas en el que viajaba.

Iba a huir Especial

Los Besucones vs Los Malportados

De acuerdo con trabajos de inteligencia, el detenido operaba en la alcaldía Iztapalapa, donde su grupo se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos, además de estar vinculado con homicidios derivados de disputas con células rivales, entre ellas “Los Malportados”. Uno de los casos ocurrió en diciembre de 2025.

Tiene antecedentes penales

Las indagatorias también señalan que cuenta con antecedentes penales, con dos ingresos al Sistema Penitenciario: uno en 2012 por robo a transeúnte con violencia y otro en 2022 por portación de arma de fuego y delitos relacionados con objetos aptos para agredir.

Lo decomisado Especial

El detenido de 33 años fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Tras las detenciones, el jefe de la Policía Pablo Vázquez, señaló que se continúa trabajando con inteligencia, investigación y acciones operativas para detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz.

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