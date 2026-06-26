Busca PVEM involucrar a familias contra el bullying; Jesús Sesma advierte sanciones por omisión

El diputado con licencia Jesús Sesma Suárez, a través del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para que las madres, padres y tutores de menores involucrados en casos de bullying, reciban orientación por parte de las autoridades y conozcan que pueden recibir sanciones, multas e incluso la pérdida de la libertad por la omisión en el cuidado de sus hijos.

Como principal impulsor de la propuesta, Sesma Suárez destacó que el incremento de la violencia en las aulas exige reconfigurar las herramientas de prevención actuales. Para dimensionar la gravedad del problema, el líder político recordó que, tan solo durante 2024, más de mil menores de edad tuvieron que ser atendidos en hospitales del país tras sufrir agresiones físicas dentro de centros educativos, por lo que es necesario evitar que estas conductas escalen.

"La prevención del bullying no puede recaer únicamente en las escuelas", puntualizó Jesús Sesma, insistiendo en que el combate al acoso escolar requiere la participación activa del entorno familiar.

La reforma promovida por Jesús Sesma contempla que las autoridades brinden información, orientación y acompañamiento obligatorio a madres, padres y tutores. El legislador ecologista enfatizó que la atención temprana de conductas violentas es crucial para evitar afectaciones mayores en el desarrollo de la niñez, asegurando que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros mediante una colaboración vinculante entre familias, docentes y autoridades.