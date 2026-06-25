Brugada felicita al TRI por su paso perfecto a la siguiente ronda del Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, felicitó a la Selección Mexicana de Futbol por su victoria de 3-0 sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México por su “pase perfecto” y líder invicto de grupo, a los dieciseisavos del Mundial.

A través de sus redes sociales, Brugada destacó el desempeño del conjunto nacional, que cerró la fase de grupos con nueve puntos y sin recibir anotaciones.

Festejo por triunfo de la Selección Mexicana Especial

“¡Qué orgullo ver a México hacer historia en casa!”, expresó Brugada en un mensaje en X.

Precisó que el triunfo conseguido ante el representativo checo consolidó una destacada actuación del combinado nacional en la primera fase del torneo.

Festejo por triunfo de la Selección Mexicana Especial

“Felicito a @miseleccionmx por su triunfo 3-0 frente a Chequia y por avanzar a los dieciseisavos de final del #Mundial2026 como líder invicto de su grupo, con paso perfecto, nueve puntos y sin recibir un solo gol”, escribió.

La jefa de Gobierno también resaltó el entusiasmo que la actuación del equipo mexicano ha generado entre miles de aficionados que han seguido los encuentros tanto en el estadio como en las distintas actividades organizadas en la capital.

“Desde la Ciudad de México celebramos esta gran actuación que ha llenado de emoción y orgullo a nuestra afición”, afirmó.

“¡Vamos México, que siga el sueño mundialista!”, concluyó.