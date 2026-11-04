Atienden mega fuga de agua en la México-Tacuba

Una fuga en la red de agua potable se registró este miércoles en la Calzada México-Tacuba, en la colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

La presión provocó que se formará un chorro que parecía una fuente.

Una cuadrilla de la Secretaría de Gestión Integral del Agua laboró para el cierre de válvulas y la reparación de la fuga en la tubería.

La enorme fuga de agua Especial

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cierre de la vialidad para permitir los trabajos.

"Como medidas preventivas, personal de la SGIRPC revisó las instalaciones de la estación Colegio Militar, de la Línea 2 del Metro, sin detectar afectaciones por filtración, y estableció un cerco de seguridad para delimitar el área de trabajo", indicó la dependencia.

Para las 10:00 horas, disminuyó el flujo de agua debido al cierre de válvulas y se realizaban los trabajos de reparación.