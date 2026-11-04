Álvaro Obregón recupera 6 mil 430 metros cuadrados de área verde y reforesta Barranca Becerra-Tepecoache

En un esfuerzo coordinado para frenar el deterioro ambiental y combatir el tiro ilegal de cascajo, autoridades de la Ciudad de México y la Alcaldía Álvaro Obregón lograron la recuperación y reforestación de 6 mil 430 metros cuadrados de Área de Valor Ambiental en la barranca Becerra-Tepecoache.

La intervención interinstitucional dio continuidad a las acciones de aseguramiento ejecutadas el pasado 8 de mayo de 2026.

Antecedentes

Dichas medidas se originaron a partir de una denuncia formal presentada por la propia alcaldía ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), debido al depósito no autorizado de residuos de la construcción y al transporte de materiales sin los permisos normativos correspondientes.

Según los antecedentes del caso, el predio era utilizado como un punto clandestino de disposición de cascajo, lo que dio apertura a la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 C/D/01655/12-2025 y a su posterior resguardo por la vía ministerial.

Durante la jornada de restauración ecológica, personal operativo retiró un total de 16 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición que contaminaban el sitio. Asimismo, se llevaron a cabo labores intensivas de deshierbe y limpieza integral del terreno para restituir las condiciones naturales del suelo.

Reforestación

Como parte central del plan de rehabilitación y para fortalecer la cobertura vegetal, se realizó una jornada de reforestación en la que se integraron 100 nuevos ejemplares arbóreos y de flora nativa. Entre las especies plantadas destacan 25 fresnos, 25 chapulixtles, 36 palos dulces y 14 huizaches, seleccionados por su adaptabilidad a la zona de barrancas.

El operativo contó con la participación conjunta de la FIDAMPU, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Alcaldía Álvaro Obregón, a través de sus direcciones generales Jurídica y de Gobierno, entre otras instancias capitalinas.

Con estos resultados, la Alcaldía Álvaro Obregón refrendó su compromiso con la protección del patrimonio natural de la demarcación.

Las autoridades locales informaron que mantendrán la vigilancia y la labor coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México para prevenir futuras afectaciones ambientales, erradicar los tiraderos clandestinos y preservar los ecosistemas de barrancas en beneficio de las y los habitantes de la zona.