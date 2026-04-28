A 19 años de despenalización, advierten sobre aborto forzado

A 19 años de la primera despenalización del aborto en el país, la plataforma de la sociedad civil UNNA aseguró que persisten problemáticas relacionadas con violencia contra mujeres, particularmente en casos de aborto forzado, donde los principales agresores son hombres.

De acuerdo con el informe titulado “Aborto: La realidad no contada”, elaborado a partir de solicitudes de información y datos públicos de fiscalías y juzgados, la organización sostiene que existe una percepción errónea respecto a que las mujeres son mayoritariamente criminalizadas por este delito.

Por el contrario, indica que gran parte de las personas procesadas corresponden a hombres acusados de ejercer violencia para obligar a mujeres, adolescentes y niñas a interrumpir su embarazo.

El reporte documenta que estas conductas suelen estar acompañadas de otros delitos graves, como lesiones, abuso sexual, violencia física y psicológica, tentativa de homicidio e incluso feminicidio, en contextos donde las víctimas son forzadas mediante coerción o agresiones.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En cuanto a cifras, UNNA informó que durante 2025 se abrieron 890 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional, lo que representa un incremento del 13.7 por ciento respecto a 2024, marcando un máximo histórico. Las entidades con mayor número de casos fueron Ciudad de México, con 244; Nuevo León, con 218 y Estado de México, con 139.

Respecto a personas privadas de la libertad, el informe señala que en 2025 ingresaron 21 individuos a centros penitenciarios por este delito, principalmente en Sonora. Sin embargo, al corte de enero de 2026, se reportan 97 personas encarceladas: 91 hombres y seis mujeres. En estos últimos casos, se precisa que no corresponden a abortos autoprocurados, sino a acciones realizadas en perjuicio de otras mujeres.

La organización subraya que un elemento preocupante es el aumento de casos en los que niñas y adolescentes son víctimas de aborto forzado, presuntamente bajo presión de sus parejas, lo que, afirman, evidencia patrones de violencia sistemática.

El análisis concluye que este fenómeno genera afectaciones tanto a las mujeres embarazadas, al vulnerar su integridad física y psicológica, como a los productos en gestación. Asimismo, plantea que el aborto forzado debe entenderse dentro de un contexto más amplio de violencia extrema.

Finalmente, UNNA hizo un llamado a legisladores, autoridades judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tomadores de decisiones para reflexionar sobre la tipificación del delito en los códigos penales.

La organización consideró que mantener su sanción permitiría visibilizar y combatir estos patrones de violencia, así como fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

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