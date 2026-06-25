Peugeot 5008, sofisticación europea y tecnología de vanguardia en una SUV extraordinaria

En un mercado donde las SUV familiares suelen enfocarse únicamente en funcionalidad, la Peugeot 5008 introduce una visión distinta: movilidad premium que integra diseño, innovación y confort en una propuesta sofisticada. Pensada para quienes exigen más que amplitud interior, esta SUV francesa convierte cada trayecto en una experiencia donde el lujo y la tecnología se perciben desde el primer instante.

Con el concepto de campaña “Súbete y entenderás lo extraordinario”, Peugeot resume la esencia de una SUV que no necesita explicarse en exceso; basta experimentarla. La Peugeot 5008 responde a un estilo de vida donde la estética, la arquitectura del espacio y la ingeniería de precisión tienen el mismo valor que la practicidad cotidiana.

Diseño inteligente que prioriza espacio, lujo y versatilidad

La Peugeot 5008 fue concebida para familias modernas que buscan equilibrio entre elegancia y funcionalidad. Su configuración para hasta siete pasajeros permite una modularidad excepcional, ideal para adaptarse tanto a trayectos urbanos como a escapadas de fin de semana. Su cajuela, con capacidad de hasta 916 litros con la tercera fila plegada, amplifica esa versatilidad sin comprometer comodidad.

En el exterior, sus rines de 19 pulgadas, líneas robustas y presencia refinada consolidan una silueta que proyecta modernidad europea. En el interior, materiales de alta calidad, acabados premium y detalles cuidadosamente ejecutados refuerzan la percepción de lujo superior.

La experiencia se eleva con elementos poco comunes en el segmento, como asientos delanteros con función de masaje, techo panorámico y cajuela eléctrica manos libres. Cada componente fue diseñado para ofrecer confort intuitivo y una relación más natural entre conductor, pasajeros y vehículo.

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Tecnología avanzada y seguridad que redefinen el segmento SUV

El corazón tecnológico de la Peugeot 5008 es su exclusiva pantalla panorámica curva de 21 pulgadas, única en su categoría. Integrada al nuevo Peugeot i-Cockpit panorámico, esta interfaz mejora ergonomía, visibilidad y acceso a funciones esenciales, generando una experiencia de conducción más precisa y envolvente.

Su motor 1.6 L Turbo de 180 HP con transmisión automática AT6 ofrece una respuesta equilibrada entre eficiencia y desempeño refinado. Complementan esta experiencia el selector e-Toggle y las paletas de cambio al volante, que aportan una conducción más fluida y sofisticada.

En seguridad, la Peugeot 5008 incorpora 10 ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor), elevando la protección a un estándar premium. Este enfoque tecnológico refuerza el compromiso de Peugeot con innovación y confiabilidad.

No es casualidad que Peugeot haya sido reconocida por JD Power como la marca número uno en confiabilidad y calidad entre marcas de volumen. La Peugeot 5008 materializa esa reputación en una SUV que integra diseño, seguridad y tecnología de manera excepcional.

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