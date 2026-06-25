Datavault AI Inc. y WiSA Technologies anuncian los sistemas de cine en casa Goho LS7 2.0 y 5.1

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), a través de WiSA Technologies, división de Ciencias Acústicas de la compañía, ha anunciado hoy la integración del módulo empresarial WiSA E en los nuevos sistemas inalámbricos de audio doméstico y karaoke LS7 2.0 y LS7 5.1 de Goho, una marca de Goldhorn. Estos dos nuevos sistemas han sido diseñados para ofrecer sonido estéreo de alta definición y audio envolvente 5.1 en el entorno doméstico, combinando la sencillez y fiabilidad de la transmisión inalámbrica de audio WiSA.

"Goldhorn se ha ganado una sólida reputación por ofrecer componentes de audio prémium para el mercado del audio móvil, y estamos muy ilusionados de entrar en el sector del audio doméstico con estos dos nuevos sistemas diseñados para ofrecer la misma experiencia de alta gama. La tecnología WiSA es la solución inalámbrica perfecta para satisfacer nuestros requisitos de conexión robusta, transmisión de audio de alta calidad, fiabilidad y facilidad de uso para el consumidor final", afirmó Chen Xiangzhen, director de Producto de Goldhorn Electronics Co., Ltd. (Fujian).

Por su parte, Nathaniel Bradley, consejero delegado de Datavault AI Inc., señaló: "Nuestras soluciones tecnológicas escalables resuelven los desafíos de interoperabilidad entre dispositivos que transmiten sonido seguro y de alta definición, permiten el control espacial y, gracias tanto a nuestros módulos semiconductores como a WiSA E, creemos que están posicionadas para convertirse en el estándar de la industria y en el referente de calidad en la transmisión inalámbrica de audio multicanal".

Los sistemas Goho LS7 se articulan en torno a un proyector 4K Ultra HD con conectividad HDMI, óptica, USB y Ethernet.

El sistema 2.0 incorpora dos altavoces estilizados de rango completo, diseñados para integrarse discretamente en cualquier entorno o destacar como elemento decorativo gracias a su atractivo diseño. Por su parte, la versión 5.1 ofrece una experiencia de sonido envolvente mediante cinco altavoces satélite idénticos y un subwoofer, creando una atmósfera inmersiva con audio de alta definición para todo tipo de contenidos.

Ambos sistemas incluyen además funciones de karaoke doméstico y micrófonos, convirtiéndose en el centro de cualquier reunión o celebración.

"Goldhorn ha demostrado durante años su capacidad para ofrecer audio prémium en el sector del automóvil y estamos encantados de formar parte de su entrada en el mundo del entretenimiento doméstico a través de la marca Goho. Los dos sistemas LS7 ofrecen versatilidad y un rendimiento sobresaliente, lo que los convierte en una excelente solución para una amplia variedad de usos dentro y fuera del hogar", afirmó Tony Ostrom, presidente de la WiSA® Association y vicepresidente de Marketing de WiSA® Technologies.

Los sistemas Goldhorn LS7 ya están disponibles en China.

La tecnología WiSA E ofrece soluciones basadas en módulos y software para sistemas y componentes de entretenimiento doméstico de todo tipo. Asimismo, sus soluciones de audio inalámbrico están especialmente preparadas para integrarse en mercados emergentes como la robótica, los hologramas, los drones y otras aplicaciones donde la conectividad inalámbrica de audio multicanal de alta definición, baja latencia y sincronización precisa resulta esencial para proporcionar experiencias de calidad.