Advierten autoridades federales sobre el peligro mortal de recolectar y consumir hongos silvestres

La Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Epidemiología, en estrecha colaboración con el Instituto de Biología de la UNAM, emitió una alerta oficial debido al alto peligro que representa la recolección y consumo de hongos silvestres durante la actual temporada de lluvias.

En el territorio nacional se calcula la existencia de aproximadamente 200,000 especies de hongos, de las cuales únicamente 400 han sido identificadas como comestibles, mientras que cerca de 100 especies son completamente tóxicas.

El gran parecido físico entre las variedades seguras y las venenosas eleva de manera crítica la probabilidad de sufrir confusiones trágicas durante su recolección. Los datos epidemiológicos duros indican que la ingesta de estos ejemplares provoca cuadros severos de micetismo o intoxicación.

De acuerdo con los especialistas, los casos se clasifican según el tiempo de manifestación; el comienzo temprano ocurre dentro de las primeras seis horas tras el consumo con malestares gastrointestinales o neurológicos, mientras que el comienzo tardío se presenta entre las 6 y 24 horas posteriores.

Esta última variante es la más grave al desencadenar síndromes nefrotóxicos y hepatotóxicos que dañan irreversiblemente el riñón y el hígado, al grado de requerir trasplantes urgentes o conducir directamente a la muerte.

En años recientes, ya se han reportado decesos lamentables por esta causa en estados como Chiapas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Las instituciones sanitarias exhortaron firmemente a la población a evitar la recolección propia y acudir únicamente con los expertos tradicionales de las comunidades, conocidos como hongueros. Asimismo, aclararon de forma contundente que no existe ningún remedio casero capaz de eliminar la toxicidad de un hongo ni de ayudar a su correcta identificación.

Las autoridades precisaron que la información de aplicaciones móviles o redes sociales carece de total confiabilidad y recomendaron que, ante cualquier sospecha de intoxicación, se acuda de inmediato a un centro de salud guardando un espécimen en el refrigerador para facilitar el diagnóstico médico.