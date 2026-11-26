El expresidente del IFE, José Woldenberg, pidió a las consejerías del INE revisar las exposiciones de motivos, iniciativas y debates legislativos que dieron origen a las reformas constitucionales de 1996 y 2007, antes de definir los criterios para asignar diputaciones de representación proporcional en 2027.

Durante un foro sobre sobrerrepresentación legislativa, sostuvo que es necesario acudir a las fuentes de la norma y recuperar el espíritu de las reformas que buscaron garantizar correspondencia entre los votos ciudadanos y los escaños en la Cámara de Diputados.

“Volvamos al espíritu del 96”, pidió, al señalar que el sistema mixto debe respetar los límites constitucionales para evitar distorsiones entre votos y curules.

También rechazó que la gobernabilidad dependa de que una sola fuerza política tenga mayoría absoluta. Recordó que entre 1997 y 2018 la Cámara funcionó sin que ningún partido tuviera esa mayoría. “Hay una manera de construir la gobernabilidad sin ofender a la representatividad”, afirmó.

La exconsejera Jacqueline Peschard advirtió que los límites a la sobrerrepresentación buscan impedir que una sola fuerza pueda modificar la Constitución por sí misma y evitar “la tiranía de las mayorías”.

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que una representación proporcional directa requeriría una reforma constitucional y defendió el respeto a la Carta Magna.

DIVIDEN POSTURAS SOBRE ALCANCES DEL INE

Arturo Espinosa Silis y Alejandra Tello Mendoza expusieron posiciones encontradas sobre la posibilidad de que el INE modifique los criterios para asignar diputaciones plurinominales.

Espinosa consideró que el Instituto puede corregir las distorsiones mediante una interpretación de las reglas vigentes.

Sostuvo que los convenios de coalición desplazan la voluntad ciudadana al determinar a qué partido se contabilizan los triunfos de mayoría relativa.

Propuso atribuirlos según la contribución de los votos de cada partido para ganar el distrito. “Todavía no hay resultados, a lo mejor en 2024 íbamos tarde, pero para 2027 vamos a tiempo”, afirmó.

En contraste, Tello advirtió que las autoridades electorales no pueden rebasar los límites constitucionales mediante interpretaciones basadas en concepciones personales de justicia.

Defendió que el sistema mexicano es mixto, con preponderancia mayoritaria, y que la sobrerrepresentación no es por sí misma una anomalía, pues también se busca formar mayorías capaces de gobernar.

“No es un caso de derechos humanos, sino de distribución del poder político”, sostuvo.

Añadió que cualquier interpretación debe considerar la pluralidad y el principio de mayoría.

DESAIRAN PAN, PRI Y MC EL DEBATE

Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no asistieron al foro organizado por el INE para escuchar distintas interpretaciones sobre la asignación de diputaciones plurinominales.

Guillermo Castillo, representante de Morena, reprochó la ausencia de la oposición y sostuvo que la Constitución establece que la representación proporcional se calcula por partido y no por coalición.

“¿Acuerdo mata Constitución? ¿Cómo creen?”, cuestionó, al rechazar la propuesta de construir un consenso político para modificar los criterios de asignación. También acusó a los partidos ausentes de lanzar amenazas al proceso electoral sin acudir a defender sus argumentos.

Ernesto Guerra, del partido PAZ, consideró que el debate llega tarde y con pocas voces plurales.

Recordó que la sobrerrepresentación fue de 8.2 puntos en 2012; 9.68 en 2015, y 13.42 en 2018.

Pidió una interpretación constitucional que garantice la igualdad del sufragio, sin buscar culpables ni modificar todo el sistema.

Por Somos, Marcos Baños propuso revisar la militancia efectiva de los candidatos de mayoría relativa y la votación genuina de cada partido para calcular los espacios plurinominales.

Acusó que algunos partidos recurren a cambios temporales de afiliación para evadir los criterios de adscripción efectiva.

“La autoridad está obligada a revisarlo y a corregir los errores”, afirmó.