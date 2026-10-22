Partido Verde impulsa parques y áreas verdes accesibles para personas con discapacidad

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde, destacó la importancia de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las áreas como los parques, las UTOPÍAS, los corredores ecológicos o demás áreas verdes.

Sesma Suárez señaló que esta medida busca incorporar criterios de accesibilidad universal en el diseño y desarrollo de la infraestructura verde de la capital

El Partido Verde, subrayó que una ciudad sustentable es aquella que garantiza a sus habitantes el poder disfrutar de los beneficios ambientales en igualdad de condiciones. Para ello se propone que los proyectos de infraestructura verde sean más inclusivos con las personas.

El dirigente ecologista mencionó que garantizar la accesibilidad requiere soluciones integrales que permitan eliminar los obstáculos físicos y facilitar el desplazamiento dentro de los espacios públicos.

Para finalizar, el Partido Verde, afirmó que la aprobación de esta reforma representa un avance para crear una infraestructura más inclusiva para quienes lo necesitan y reiteró que seguirán apoyando las reformas que promuevan el derecho de todas las personas a disfrutar de los espacios públicos en la capital del país.