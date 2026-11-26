Morena presentó a Lorenia Valles Sampedro como precandidata única del movimiento de la llamada “Cuarta Transformación” a la gubernatura de Sonora.

Lorenia Valles nació en la ciudad de Hermosillo y, desde hace 30 años, es parte del proyecto político que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el CESUES; maestra en Administración Pública por el ISAP A. C., y cuenta con estudios de maestría en Democracia y Parlamento por la UNAM y la Universidad de Salamanca. Fue diputada federal en tres legislaturas, responsable del Sistema DIF Sonora y, actualmente, es senadora de la República con licencia.

Con relación a su presentación como precandidata única, la política sonorense manifestó que liderar los trabajos del “segundo piso de la Transformación en Sonora” es la responsabilidad más importante que ha tenido en su trayectoria política, recordando que en la juventud encontró su vocación en el servicio al pueblo sonorense, luchando por la justicia social y la democratización de la vida pública.

Lorenia Valles reconoció la madurez política y la altura de miras de los liderazgos y fuerzas políticas de la entidad para construir en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Dijo que seguirá sumando esfuerzos con las y los sonorenses comprometidos con la honestidad, el amor al pueblo y la consolidación de la transformación liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el calendario del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, la fase de precampaña a la gubernatura del estado de Sonora se llevará a cabo del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

Además de Lorenia Valles, que será postulada por Morena y sus aliados; contenderá Antonio Astiazarán por una coalición de partidos de oposición; y Luis Donaldo Colosio Riojas por Movimiento Ciudadano, en una elección por un gobierno de tres años, por una Reforma para homologar los comicios locales con los federales.