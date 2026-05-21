El acta que el Departamento de Justicia desempolvó ayer tiene 30 años de retraso y ninguna inocencia. Raúl Castro, de 94, y cinco militares cubanos fueron imputados en una corte federal de Florida por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, cuando cuatro personas murieron y el menor de los Castro era ministro de las Fuerzas Armadas. Asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadunidenses, destrucción de aeronaves: siete cargos, pena de muerte o cadena perpetua de fondo. El fiscal general encargado, Todd Blanche, cerró el anuncio con la frase: Castro comparecerá ante los tribunales, “por su propia voluntad o de otra manera”. Quien quiera entender qué significa “de otra manera” no tiene que imaginar nada. Tiene que recordar a Nicolás Maduro. La amenaza ya tiene jurisprudencia.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 bautizó como “Corolario Trump” su relectura de la vieja Doctrina Monroe: el hemisferio occidental como patio reordenado a fuerza de aranceles, despliegues navales e imputaciones a la carta. La Orden Ejecutiva 14380 declaró emergencia nacional por Cuba y amenazó con castigar a cualquier país que le suministrara petróleo. Marco Rubio, secretario de Estado de ascendencia cubana que ha hecho de la isla una causa personal, recordó que Raúl fundó GAESA, el conglomerado militar que opera como “un Estado dentro del Estado”. Y mientras Blanche leía cargos en Miami, John Ratcliffe sostenía reuniones secretas con cuadros del régimen en La Habana.

Ante esto, habría que tener una capacidad de negación industrial para seguir hablando de la Revolución Cubana en presente. No hay luz, combustible ni comida; hay una gerontocracia administrando ruinas y una hemorragia migratoria que es el único plebiscito que el régimen permite. La épica de 1959 lleva décadas convertida en un aparato que encarcela manifestantes pacíficos con condenas de 25 años y luego pide solidaridad antimperialista. La reverencia de izquierda hacia ese cadáver no es un acto político; es nostalgia y ésta es la coartada favorita de quienes no quieren mirar lo que defienden. Y aquí es donde la honestidad obliga a no cantar victoria. Porque el instrumento que demuele a un régimen podrido es, él mismo, un instrumento imperial. Quien aplauda hoy que EU decida por la fuerza quién gobierna en el Caribe está firmando, sin leerla, la cláusula que mañana lo alcanzará a él.

A México esa cláusula ya le toca la puerta. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mandado cinco cargamentos de ayuda a Cuba desde febrero —el último, mil 1700 toneladas— y la Presidenta ha repetido que no se puede estrangular a un pueblo, sin embargo, la misma maquinaria del Departamento de Justicia que hoy imputa a Raúl Castro pide la extradición de un gobernador de Morena y señala a otros cuadros de la 4T por narcotráfico. El mismo poder que la entierra tiene su nombre en otra carpeta.

La Revolución Cubana, por fin, se ha vuelto mortal. La pregunta dejó de ser si el régimen sobrevive; es qué se construye, o qué se impone, sobre su tumba, y quién en el hemisferio sigue inclinándose ante una reliquia mientras el nuevo emperador mide el terreno. Raúl Castro tiene 94 años y un acta de acusación. El continente, mucho menos tiempo del que cree para decidir si lo que viene es libertad o sólo otro dueño.

ADDENDUM

El municipio de Huixquilucan, que gobierna Romina Contreras, alcanzó una nueva mejora en su calificación crediticia al pasar de AA-(mex) estable a AA(mex) con perspectiva positiva, otorgada por Fitch Ratings. Con este resultado, Huixquilucan suma 11 años consecutivos de evaluaciones favorables, convirtiéndose en el único gobierno municipal en la historia del país con este récord de calificación. La agencia reconoció el manejo responsable de las finanzas, el crecimiento sostenido de los ingresos propios, la alta recaudación y la reducción de deudas heredadas, incluyendo la liquidación del adeudo histórico con la CAEM. Estos resultados reflejan finanzas sanas y transparentes que permiten fortalecer los servicios y programas para la población.