Callejón sin salida

Cerca de Zalaegerszeg, en el oeste de Hungría, existe una rotonda de un millón y medio de dólares construida para servir a una línea ferroviaria que nadie terminó. El cartel anuncia con orgullo que fue financiada con fondos de la UE. Lleva años abandonada en un campo. Es, en miniatura, el retrato exacto del orbanismo: una arquitectura imponente de palabras y concreto que no conduce a ningún destino, financiada con el dinero de los mismos a quienes se demonizaba.

El domingo 12 de abril, Viktor Orbán —62 años, cristiano, conservador, nacionalista, euroescéptico, el líder más longevo de la UE— reconoció su derrota ante Péter Magyar y su partido Tisza tras 16 años en el poder. No fue un resultado ajustado. Con casi 90% de los votos contabilizados, Tisza se encaminaba a una supermayoría que le permite enmendar la propia Constitución húngara. Las calles de Budapest se llenaron de jóvenes coreando el lema de la Revolución de 1956: “Rusos, váyanse a casa.” No fue un accidente de programación. Fue un diagnóstico.

No fue el triunfo del progresismo. Magyar es un exorbanista que rompió con el régimen después de una serie de escándalos de corrupción. Tisza es de derecha reformista. Los húngaros no eligieron otro mundo ideológico, sino la misma familia con distinta conducta. Eso es más amenazante para Orbán que cualquier ideología opuesta, y más instructivo para el resto del mundo que cualquier lectura binaria.

Desde 2022, Bruselas retuvo alrededor de 18 mil millones de euros en fondos a Hungría —10% de su PIB— por el retroceso democrático y la falta de independencia judicial. El modelo orbanista consistió en extraer con maestría los fondos comunitarios mientras se demonizaba públicamente a quien los otorgaba. Cuando Bruselas bloqueó el flujo, el contrato social se derrumbó. La reintegración europea tiene fecha de vencimiento: Magyar tiene hasta el 31 de agosto para implementar las reformas que desbloquearían 10 mil millones del fondo Next Generation, que caducan en esa fecha. La reconciliación nacional será más lenta, porque Orbán no construyó sólo un gobierno, sino un ecosistema de medios capturados, jueces designados y una clase empresarial entera dependiente del régimen.

Para los gobiernos que hoy gobiernan bajo el mismo manual —el relato identitario como sustituto de política pública, la corrupción como sistema de lealtades, el enemigo externo como cortina permanente—, Hungría ofrece el mapa de un territorio que ya recorrieron. La derrota de Orbán muestra el callejón sin salida del populismo. Trump publicó en Truth Social llamándolo “un verdadero amigo, luchador y GANADOR”. Vance viajó a Budapest a respaldarlo personalmente. Ninguno pudo salvarle la elección.

Los húngaros no derrocaron a Orbán porque se volvieron de izquierda. Lo derrocaron porque se cansaron de ser pobres mientras él se volvía rico. Eso es lo que no aparece en ningún discurso de ningún populismo: el momento en que el miedo ya no alcanza para pagar la factura de la luz.

¿Qué sigue? El corto plazo: Magyar tendrá que aprobar las reformas judiciales, de contratación pública y de libertad académica que Bruselas exige como condición para descongelar los primeros 10 mil millones. El caso polaco sugiere que es posible, pero Hungría no tiene el mismo margen de tiempo ni la misma cultura institucional de resistencia democrática. Si logra cumplir el plazo, el flujo de inversión extranjera se reactivará con rapidez: los mercados ya reaccionaron al alza el lunes siguiente a la elección. El mediano plazo: será el más doloroso; depurar el aparato estatal, reformar los medios públicos y procesar judicialmente la corrupción sistémica sin que eso derive en una cacería política que reproduzca los métodos del régimen anterior.

Es el dilema clásico de las transiciones: hacer justicia sin convertirse en lo que se combatió. El largo plazo depende de una variable que ninguna reforma puede garantizar, si la sociedad húngara, profundamente dividida, logra construir un relato compartido de lo que fue ese periodo. Sin esa narrativa común, el ecosistema orbanista no desaparecerá. Hibernará y esos populismos tienen la costumbre inconveniente de despertar con nuevos e inesperados rostros.