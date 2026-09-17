El incremento del robo de mascotas en los parques de la ciudad representa una de las facetas más crueles y alarmantes de la delincuencia actual. Los parques, que históricamente han sido espacios públicos de convivencia, esparcimiento y descanso para las familias y sus compañeros de cuatro patas, se están convirtiendo en escenarios de vulnerabilidad. Los delincuentes han encontrado en ellos un nuevo e indignante nicho para sus fechorías, aprovechando la tranquilidad de los dueños y la inocencia de los animales. Hoy ni los animalitos pueden estar seguros en un entorno que debería garantizar su esparcimiento social y su salud física.

El trasfondo de esta problemática revela una deshumanización preocupante. La delincuencia ha descubierto que las mascotas poseen un valor emocional inestimable para sus dueños. Por ello, son utilizados principalmente para extorsionar a las familias, exigiendo sumas elevadas de dinero a cambio de no hacerles daño o de devolverlos. En otros casos, son robados para revenderlos en el mercado negro o utilizarlos en esquemas ilícitos de reproducción. Esta dinámica trata a los seres sintientes como simples mercancías, ignorando por completo el sufrimiento que generan tanto en el animal como en su núcleo cercano.

Frente a esta amenaza, nos suelen recomendar contar con la documentación en orden para acreditar la propiedad o tutela, como el carnet de vacunación, fotos recientes o certificados de registro. Sin embargo, qué pasa cuando se trata de animalitos rescatados o adoptados de la calle o de albergues. En estas situaciones, donde no siempre existe un pedigrí ni un comprobante de compra, la protección formal puede parecer compleja. Para estos casos, es fundamental que promovamos el uso de herramientas accesibles como la colocación de microchips de identificación, el registro en padrones locales de animales de compañía y la conservación de expedientes veterinarios a nombre del tutor. Asimismo, las cartas de adopción emitidas por organizaciones o la custodia reflejada en fotos y facturas de atención médica sirven como pruebas de tutela responsable.

No debemos olvidar que los animales de compañía son integrantes de la familia que merecen respeto, protección e integridad, y en tanto las autoridades no garanticen una vigilancia efectiva y condiciones de seguridad reales en los parques públicos, la prevención ciudadana sigue siendo la primera línea de defensa. Por ello, resulta indispensable mantener a las mascotas siempre con correa durante los paseos, evitar soltarlas en zonas abiertas sin cercar y, en la medida de lo posible, acudir acompañados a los parques para disuadir cualquier intento de arrebato o agresión.

KARINA TORRES

CIUDAD DE MÉXICO