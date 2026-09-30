En un mundo donde los accidentes y las emergencias médicas ocurren de forma imprevista, contar con conocimientos básicos de primeros auxilios no es sólo una habilidad, sino una herramienta fundamental que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A menudo pensamos que las crisis de salud les ocurren a otros o que el sistema de salud y los servicios de rescate reaccionarán con la inmediatez exacta que la gravedad exige. Sin embargo, en el tiempo crucial que transcurre desde que se realiza la llamada al 911 hasta que la ambulancia o los paramédicos arriban al lugar, la persona presente es quien verdaderamente tiene en sus manos la posibilidad de ayudar o no a la persona afectada.

Saber cómo actuar frente a imprevistos cotidianos, como una quemadura doméstica o una cortada profunda, permite aplicar las medidas de higiene y contención necesarias para prevenir infecciones mayores o hemorragias fuera de control. De igual forma, ante una situación de atragantamiento o asfixia, ejecutar de manera precisa la maniobra de Heimlich puede despejar las vías aéreas en segundos, evitando un daño cerebral irreversible o la muerte. La preparación cobra una dimensión aún más crítica ante eventos de mayor severidad, como caídas graves, heridas por arma de fuego, infartos o accidentes cerebrovasculares.

Creo que reconocer de inmediato la sintomatología de un ataque cardíaco o de un evento vascular y saber cómo coolocar al paciente, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar o aplicar un torniquete para detener un sangrado, proporciona una posibilidad de tiempo invaluable que los profesionales de la salud podrán aprovechar a su llegada.

Los invito a capacitarse en primeros auxiliosm porque eso nos convierte en ciudadanos más empáticos, preparados y responsables. No se trata de reemplazar la labor médica, sino de actuar como un eslabón clave en la cadena de supervivencia. Debemos entender que el pánico suele ser consecuencia del desconocimiento y eso no ayuda a nadie. Tener la certeza de qué hacer y, de igual importancia, qué evitar hacer en un momento extremo, nos otorga la fortaleza necesaria para brindar un auxilio oportuno y seguro mientras la ayuda especializada viene en camino.

ADRIANA PÉREZ

CIUDAD DE MÉXICO