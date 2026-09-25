Desconectados

Es impactante salir a la calle y observar cómo la escena se repite en cada rincón. La estampa de las personas caminando por las calles con la mirada clavada en la pantalla, completamente desconectadas de su entorno físico y arriesgando su integridad al cruzar avenidas o conducir un automóvil, se ha vuelto la nueva norma social. Nos hemos transformado en una sociedad de mentes ausentes, con la cabeza siempre hacia abajo, donde el entorno real ha pasado a segundo término mientras la atención se entrega a un aparato.

Esta dinámica resulta todavía más evidente y desoladora en los espacios destinados a la convivencia y al encuentro humano. En los restaurantes, la imagen de una mesa familiar donde cada integrante interactúa con su propio teléfono refleja una paradoja profunda: nunca habíamos estado tan conectados con el mundo exterior y, al mismo tiempo, tan distantes de quienes tenemos a unos centímetros de distancia. Ver a adultos mayores sumarse a esta dinámica demuestra que la adicción a las pantallas ya no es un fenómeno exclusivo de las generaciones jóvenes, sino una transformación cultural generalizada. A menudo veo solo a una persona aislada en la mesa, esperando pacientemente a que los demás levanten la vista para entablar una conversación real.

En el transporte público, como el Metro, ocurre exactamente lo mismo. Espacios que antes albergaban momentos de lectura, hoy lucen dominados por el silencio de decenas de personas haciendo un desplazamiento infinito con el pulgar. El hábito de navegar sin rumbo fijo por las redes sociales ha reemplazado la paciencia, el aburrimiento creativo y el contacto visual con nuestros semejantes. Resulta verdaderamente triste constatar cómo hemos cedido el valor del momento presente a cambio de una gratificación instantánea y efímera. La tecnología es una herramienta extraordinaria cuando facilita la vida, pero su uso desenfrenado nos está privando de la riqueza de las interacciones cara a cara, la calidez de una charla espontánea y la capacidad de contemplar el mundo que nos rodea.

JIMENA BAUTISTA

CIUDAD DE MÉXICO