CARTA DE JAVIER LÓPEZ CASARÍN

Con pleno respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico que realiza el periódico Excélsior, me permito comentar acerca de la columna Capital Político que firma Adrián Rueda, y que, en las últimas dos semanas, ha dedicado tres espacios a externar opiniones nada informadas acerca de mi persona.

Si bien, toda democracia valora los espacios de opinión que aportan a la perspectiva de la vida pública, considero importante señalar que los juicios de valor del señor Rueda han presentado versiones y afirmaciones que no están acompañadas de elementos verificables que permitan corroborarlas.

Soy un fiel creyente del papel que tiene el periodismo de opinión en la construcción de la democracia. “Los comentarios son libres, pero los hechos son sagrados”, así lo dijo acertadamente el destacado editor C.P. Scott.

El periodismo de opinión que el señor Rueda viene dedicando a mi persona, parece más un golpeteo desinformado al ofrecer premisas falsas, rumores y datos manipulados, para así convertirse en desinformación o difamación.

La opinión pierde legitimidad democrática cuando renuncia a la exactitud para convertirse en un instrumento de agresión o desinformación.

Agradezco la atención a la presente y solicito atentamente que estas consideraciones sean tomadas en cuenta por la Dirección Editorial.

JAVIER LÓPEZ CASARÍN

ALCALDE DE ÁLVARO OBREGÓN

RESPUESTA DEL COLUMNISTA

Leí con atención el texto del alcalde, donde señala que yo publico información sin confirmar, y no entiendo a qué se refiere.

Habla de un supuesto golpeteo en su contra, pero no tengo clara su inconformidad, pues por ningún lado encuentro la supuesta información a que se refiere, ya que no la menciona.

Entiendo que el alcalde no sea especialista en redactar un texto, pero se debería auxiliar de alguien de su equipo para que le ayude a expresar sus ideas con claridad.

ADRIÁN RUEDA