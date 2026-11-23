Per molts anys, Ratolí

“México tiene un superávit tremendo con los EEUU”, aseguró el presidente Trump a su regreso de la APEC. “Y no podemos permitir que eso suceda”, sentenció. “Así que estamos trabajando con la Presidenta, y también sobre los cárteles que controlan México. Le dije que no podemos permitir que los cárteles dominen a México, son nuestros vecinos”, afirmó.

El mensaje fue muy claro, sobre todo para una mandataria que está tratando de salvar la relación comercial más importante de nuestro país al tiempo que administra el legado maldito de su predecesor. “Avanzamos en la agenda común”, publicó en redes sociales al terminar la reunión. “Podemos decir que vamos muy avanzados, fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump, y acordamos reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago para el G20. Son buenas noticias”, aseguró desde Shenzhen en la conferencia matutina, sin mencionar los temas de seguridad que Trump después revelaría se habían tocado. Al regresar a nuestro país, el mensaje más contundente de Claudia Sheinbaum sería contra la oposición y los habituales fantasmas del pasado; la respuesta real, ante las exigencias de su homólogo estadunidense, llegaría unas horas más tarde.

La detención del Chapo Isidro en Guasave, ocurrida al día siguiente, no es sino una muestra más de la perversidad de quien afirmó durante seis años que el problema del narcotráfico no existía: la violencia en la respuesta del grupo criminal, por su parte, una prueba real del poder que la delincuencia ha logrado acumular desde que el gobierno mexicano renunció a combatirlos. “En México no se produce fentanilo”, aseguraba el expresidente López Obrador a los cuatro vientos, mientras aprovechaba la oportunidad para raspar a sus vecinos. “El problema es que se van demasiado pronto de sus casas”, sentenciaba quien estuvo más interesado en visitar Badiraguato que Washington o la sede de las Naciones Unidas. La política de “abrazos y no balazos”, en realidad, no fue otra cosa que la oferta pública de una pax narca que habrían de administrar sus mejores amigos —sus hermanos— desde Sinaloa hasta Tabasco. En el camino, para su desgracia, llegó Donald Trump.

Los grandes capos caen, pero los grandes políticos conservan el cobijo y protección de sus propios grupos. Es imposible, del todo, que las autoridades no hayan sabido lo que pasaba en Sinaloa y el país entero: a final de cuentas, todos los grandes negocios de corrupción en México, como lo advirtió el propio López Obrador, suceden con la aprobación del presidente. Todos, en absoluto: desde la designación de contratistas en los organismos autónomos hasta el robo de combustibles, o su importación ilegal; desde los laboratorios y distribución de drogas sintéticas, hasta el tráfico de influencias realizado por los juniors del momento. El mayor responsable, en realidad, fue quien les dejó abierta la puerta para que actuaran a sus anchas: en esta historia, como en muchas otras que vivimos, todos los caminos parecen conducir al mismo sitio. A La Chingada, en Palenque.

En Sinaloa, mientras tanto, el miedo no ha desaparecido. Ni desaparecerá, mientras quienes caigan sean los capos temporales y no los políticos que han permitido su existencia: los mismos políticos que son capaces de modificar las leyes, terminar con la Suprema Corte o establecer gobiernos en contubernio —de origen— con los grupos delincuenciales. Los gringos saben contra quién podrían irse, y tras las últimas detenciones contarían con evidencia suficiente para justificar la extracción de cualquier exfuncionario corrupto sin importar su nivel; los gringos saben, también, el poder de negociación que les brinda la mera posibilidad de hacerlo y están dispuestos a exprimirla hasta la última gota con tal de salvaguardar sus propios intereses. El famoso pañuelito blanco, esta vez, no servirá de nada: en la negociación en turno, por desgracia, el futuro del país se utilizará como moneda de cambio para proteger a una sola persona y a sus afectos. Esto, definitivamente, no tendría que ser así.