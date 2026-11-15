¿En serio, Lenia? ¿Otra vez?

Hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se defienden; otros que de plano no saben de qué están hablando, y luego está Lenia Batres, que tiene el talento de dar cátedra magistral sobre asuntos que nadie está discutiendo en el orden del día.

Llegó a la Corte por obra y gracia de Andrés Manuel López Obrador (¿de quién más podría ser la culpa?), y desde entonces se ha propuesto demostrar que la transformación del Poder Judicial consiste en convertir al máximo tribunal del país en una carpa de circo, con la virtud adicional de probar cada semana que, aun después de tocar fondo, siempre queda un poco más de piso por excavar.

Ya es costumbre que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y sus demás compañeros tengan que interrumpirla con la paciencia de un docente de primaria para avisarle que el asunto del que habla o ya no está en discusión o aún no se ha abordado. ¿Cómo olvidar la vez que arremetió con odio jarocho contra un proyecto que ya había sido retirado de la lista?

En otra sesión, necesito más de un minuto y medio para averiguar qué proyecto le tocaba, y en noviembre de 2024 votó en contra de su propia propuesta, hazaña que ni el diputado más distraído de la legislatura ha conseguido igualar. Las pifias de la autodenominada Ministra del Pueblo son cada vez más frecuentes.

No es que le falten estudios, o bueno, diplomas, porque la ministra tiene una colección que haría palidecer a la pared de cualquier consultorio, coronada con un doctorado en la Universidad Tepantlato, que no es Harvard ni Oxford, pero es mexicana. A juzgar por sus intervenciones, en ninguna de estas aulas la Constitución era materia obligatoria, o no pudo asistir a la clase porque estaba ocupada sacando el siguiente título. La ministra parece empeñada en representar a una pasante en su primer día de servicio social, que llega sin saber qué expediente tenía que leer.

Lo peor es que no entiende que no entiende. Cuando le llevan la contra, Batres se reserva el papel de la pobre incomprendida. El lunes pasado, cuando la mayoría del pleno rechazó la argumentación de su proyecto, concluyó que el problema no estaba en el texto, sino en los lectores. Le reclamó a Hugo Aguilar por no haberle dado la palabra a tiempo con un: “Si quiere darme la palabra el día que usted guste” y luego hizo berrinche y se negó a hablar, confirmando que lo importante nunca fue decir algo, sino tener el micrófono. Incluso, remató sugiriendo que a lo mejor había que esperar hasta 2027 para presentar proyectos, una vez que se haya elegido una nueva presidencia.

No es la primera vez que la ministra se asume como la víctima. En agosto ya había denunciado una animadversión insana de sus colegas en su contra y, aunque le digan que son sólo observaciones jurídicas y técnicas, ella viene de la escuela del compló.

La ministra es, en el fondo, la mejor síntesis de lo que dejó la reforma judicial. Se prometió que llegarían jueces cercanos a la gente y llegaron jueces cercanos a Morena; se habló de acabar con las élites togadas y se instaló una élite nueva cuyo principal mérito es la lealtad y se juró que la justicia sería más eficiente, cuando ha sido la Corte más improductiva de la historia, a pesar de que los ministros se han rodeado por un ejército de colaboradores.

Con cada sesión, el papel de Batres en la Corte se vuelve más difícil de defender, hasta el punto de que no sería extraño que Morena terminara aplicándole la misma receta que a Guadalupe Taddei. Si el partido encontró el valor para soltar a quien le administraba las elecciones, bien podría hacer el mismo ejercicio con quien le administra la vergüenza en el máximo tribunal.