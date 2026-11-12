Páginas de libertad en el Día Nacional del Libro

Cada 12 de noviembre, México celebra el Día Nacional del Libro en honor al natalicio de sor Juana Inés de la Cruz. La figura de la Décima Musa va mucho más allá de su época: su vida entera fue una muestra valiente de defensa del pensamiento libre, una pasión por el derecho a aprender, reflexionar y escribir sin ataduras frente al silencio que otros pretendían imponerle. En este Café de Kyiv, que coincide con esta fecha tan querida en México, quiero hablar del libro no sólo como una obra de arte, sino como el refugio más firme y vivo de la identidad y la libertad de los pueblos.

Para sor Juana, leer y escribir formaba parte de su propia naturaleza; lo resumió con lucidez admirable: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar [...] sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”. Ese afán por cultivar la mente y hacer frente a las imposiciones resuena hoy con enorme fuerza en el camino de Ucrania. La historia demuestra que el autoritarismo siempre le ha temido a las ideas claras y a la memoria plasmada en el papel. Por ello, los ataques de Rusia contra nuestro país no ocurren sólo en el frente militar; también buscan, con la quema deliberada de millones de libros y el bombardeo de imprentas y bibliotecas, borrar la lengua, la literatura y la voz de Ucrania.

Frente a este intento de apagar nuestra cultura, la sociedad ucraniana ha respondido con una entereza conmovedora. En medio de los cortes de luz y dentro de refugios subterráneos, las editoriales siguen publicando; los traductores terminan textos a la luz de generadores y la gente llena librerías y ferias. En Ucrania, abrir un libro en nuestro idioma o sumergirse en la literatura universal es hoy un acto claro de dignidad. Hemos entendido que cuidar los libros es proteger nuestro derecho básico a existir como un país libre.

En este camino de encuentro, los espacios internacionales son esenciales. Para Ucrania, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) —el gran punto de encuentro de las letras en español— es una ventana clave para contar nuestra historia de primera mano, dejar atrás visiones ajenas y conectar con la calidez del público mexicano y latinoamericano.

Nos llena de orgullo anunciar que este año la FIL recibirá a dos extraordinarias escritoras ucranianas: Sofia Andrukhovych y Yuliia Iliukha. Reconocidas por la crítica y traducidas a varios idiomas, ambas representan el talento y la frescura de nuestra narrativa actual. Sus voces traen a México tanto la vivencia de un pueblo que defiende su libertad día con día como historias profundas sobre la memoria, la vida cotidiana y la fuerza de seguir adelante.

La presencia de tan distinguidas autoras en este magno encuentro literario se materializa merced a una ejemplar sinergia diplomática y cultural entre las embajadas de Ucrania y de Austria en México. Esta fructífera alianza no sólo refrenda una visión compartida en torno a la salvaguarda de los valores humanistas y la universalidad de la creación artística, sino que tiende un puente transterritorial de fraternidad europea en suelo mexicano, confirmando que las letras ucranianas dialogan con solvencia y distinción al más alto nivel intelectual.

México, un país de grandes autores, pionero de la imprenta en el continente y con una profunda pasión por la lectura, entiende muy bien el valor de esta causa. El pueblo mexicano sabe que en cada biblioteca pública, en cada salón de clases y en los pasillos de las ferias se cuida la memoria contra el olvido. México y Ucrania comparten una convicción sencilla pero invencible: las buenas ideas y la verdad superan cualquier ataque. Las armas se oxidan y las imposiciones caen, pero los libros quedan para recordarnos quiénes fuimos y quiénes decidimos ser.

Al cerrar este espacio en el Día Nacional del Libro, honramos con cariño a sor Juana Inés de la Cruz y celebramos a cada persona que en México mantiene vivo el amor por la lectura. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a nuestras autoras y agradecemos a este generoso país por abrirle sus puertas al pensamiento de Ucrania. Que las páginas compartidas sigan uniendo nuestras historias y recordándonos el valor de la libertad.

*Embajador de Ucrania en México