Hoy amanecí un poco diferente. Tuve un sueño muy agradable y me levanté con ganas de contárselos a mis amables lectores. Lo pienso publicar, a propósito, en septiembre, el mes patriótico por excelencia en el año. Es un mes especial, con fiestas, desfiles y conmemoraciones que nos dan alegría, buena “vibra” y el sentirnos muy agradecidos de ser parte de este país, con todo y sus innumerables problemas. Pero, no es asistir al tradicional Grito ni ver volar a nuestra fuerza aérea, que no ha tenido casi nunca que salir a la guerra y, en general gozar todo lo que nos ofrece este mes.

Pero, qué pasaría si hacemos un poco de reflexión y nos dictamos una serie de conceptos, para mejorar la convivencia y pluralidad, y sentar las bases de nuestros planes de vida, de trabajo, estudio y sobre todo de tener una visión común de lo que somos y queremos los mexicanos(as). Les platico las bases más importantes que tuve en mi sueño, antes de que se me olviden:

I.- Ser un mexicano optimista.

II.- Esforzarse por tratar de conocer y respetar a otros mexicanos y personas de otros países y aprender a entendernos.

III.- Ser un mexicano creativo; buscar las formas de aportar algo a la comunidad y al país donde vivimos.

IV.- Cuidar nuestro medio ambiente para que nuestros descendientes tengan una vida más sana y un país más bello de lo que ya es.

V.- Esforzarnos por salir adelante, viviendo en paz y con la seguridad que todos nos merecemos.

VI.- Tener la alegría, amabilidad y buena actitud que, en serio, nos distingue de otras nacionalidades y enseñárselo a nuestros allegados, por su bien.

VII.- Aprender, ser curioso, experimentar para lograr su mejoría y un mejor nivel de vida, mediante el trabajo o actividades que les gusten y les den gratificaciones constantes.

VIII.- Estar limpio de los peligros que nos merodean: drogas, saturación electrónica, problemas mentales y de conducta buscando en cambio actitudes positivas y un entorno saludable.

IX.- Ser emprendedor(a) y buscar progresar honestamente, y tener autoridades que lo promuevan ampliamente, ya que así es como se crea el futuro de una sociedad en movimiento.

X.- Erradicar la polarización y la falta de comunicación que, desgraciadamente han sido el motor en las últimas décadas en México y en ciertas regiones convulsas. No trae ningún beneficio y sí violencia, discriminación y fanatismos, todos indeseables.

XI.- La familia y los amigos deben ser el centro de nuestras actividades, sabiendo crecer juntos, respetando límites y tolerando a personas con que no coincidimos, evitando extremos y conflictos insuperables. Tener armonía es vital.

XII.- Reflexionar frecuentemente acerca de nuestra vida, en el entorno en que funcionamos, resolviendo anomalías y corrigiendo nuestros errores, para gozar más de lo que nuestra comunidad nos ofrece. Hagamos nuestra labor para mejorar constantemente.

Suena un poco cursi o, aunque parezca un sermón espiritual, les aseguro que eso es lo que soñé y me levanté contento y con deseos de presentarles estas ideas que, estoy seguro, harán mella en algunos que, como yo, sabemos valorar lo que tenemos y mejorar todo en nuestras vidas y actividades. Tómenlo como un acto de buena fe y deseos de mi parte.

Una última pregunta: viendo como está de turbulento el mundo en que vivimos en este periodo y las noticias que nos llegan constantemente ¿querrían vivir en otro país que no fuera México? Mi decisión ya fue tomada hace mucho tiempo. Felices fiestas.

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