Última Hora Impreso de hoy

Grupos empresariales familiares (fin de serie)

Salo Grabinsky

Salo Grabinsky

Del verbo emprender

Terminamos esta serie con los otros elementos clave del sistema: los ejecutivos no familiares y el patrimonio de la familia dueña.

Ejecutivos no familiares. Para evitar que un negocio se familiarice, es decir que le dé cabida a todos los parientes que lo necesiten, lo cual puede ser válido cuando nace la empresa y toda la familia apoya, pero al crecer y tener éxito, la empresa necesita de una serie de colaboradores clave, además de obreros y empleados. Estas personas son muy valiosas, aguantan al dueño y a sus problemas, lo ayudan más allá de su puesto y creen en el negocio porque de él dependen sus ingresos, pero también su lealtad y desempeño. Son, en una palabra, los “segundos de abordo” y deben ser reconocidos y apreciados de diversas formas.

Las empresas familiares tienen corazón, e infinidad de veces he visto que personal de edad avanzada sigue empleado por cariño y agradecimiento, aunque desgraciadamente pueden ser un freno ante las nuevas ideas y dinamismo de otros ejecutivos, incluso de las nuevas generaciones. 

Me han tocado casos que la asistente del fundador, fallecido muchos años atrás sigue empleada y querida por todos, además que ejerce un poder no acorde con su puesto. Es “¡de absoluta confianza!” y eso cuenta mucho, pero todos tenemos fecha de caducidad irremediablemente. Como asesor tengo que ser flexible y empático, pero también checar si no se ha formado un coágulo en la empresa que no deja fluir la sangre joven y tomar medidas humanas, pero firmes. Al crecer el negocio y complicarse las actividades algunos ejecutivos se estancan y debe buscarse mentes que adapten el negocio a las realidades actuales y futuras.

Al haber un crecimiento hacia varias unidades semiindependientes estas personas son muy valiosas como mentoras, consejeras y apoyo, aunque ya estén retiradas y, claro está, haciendo su vida propia fuera del negocio.

Patrimonio. Un punto crítico que enfrenta la inmensa mayoría de los negocios de estructura familiar es el de tener ingresos crecientes y un mejor nivel de vida por su esfuerzo, pero también planear el adquirir bienes e inversiones ajenas a las utilidades del negocio y las razones son múltiples: en primer lugar asegurar la vejez del fundador y su cónyuge cuando deje de trabajar, seguido por proveer a sus familiares y descendientes de un legado aceptable, que sirva como complemento a su esfuerzo personal y no para echarlos a perder. El patrimonio externo debe ser manejado en forma profesional porque puede ser la tabla de salvamento cuando hay crisis o la empresa se deteriora. Les pido a mis asesorados que lo administren con la misma disciplina que sus empresas operativas y así vivan relativamente tranquilos. 

Un tema final es el de que hay que ser inteligentes y justos al elaborar su testamento para evitar conflictos entre herederos y preservar a la empresa de situaciones que la dañen. Y, es un consejo muy eficaz, guarden siempre un fondo de contingencia para evitar tragedias. Este recurso es intocable y sólo se usaría para enfermedades, situaciones críticas de la familia, incluso turbulencias graves.

En resumen, como los seres vivos, las empresas crecen hasta un límite previsible y para adaptarse a través del tiempo, la creación de “familias de empresarios” o grupos pueden servir como válvula de escape a presiones de todo tipo.

Les informo una gran noticia: el video de este tema ya está disponible como parte de la Biblioteca de Empresas Familiares que se ha estado formando. Esperen más información muy pronto. Estoy en WhatsApp: +52 55 19929283 para mayor información o a gzsalo@gmail.com

Temas: