Grupos empresariales familiares (fin de serie)

Terminamos esta serie con los otros elementos clave del sistema: los ejecutivos no familiares y el patrimonio de la familia dueña.

• Ejecutivos no familiares. Para evitar que un negocio se familiarice, es decir que le dé cabida a todos los parientes que lo necesiten, lo cual puede ser válido cuando nace la empresa y toda la familia apoya, pero al crecer y tener éxito, la empresa necesita de una serie de colaboradores clave, además de obreros y empleados. Estas personas son muy valiosas, aguantan al dueño y a sus problemas, lo ayudan más allá de su puesto y creen en el negocio porque de él dependen sus ingresos, pero también su lealtad y desempeño. Son, en una palabra, los “segundos de abordo” y deben ser reconocidos y apreciados de diversas formas.

Las empresas familiares tienen corazón, e infinidad de veces he visto que personal de edad avanzada sigue empleado por cariño y agradecimiento, aunque desgraciadamente pueden ser un freno ante las nuevas ideas y dinamismo de otros ejecutivos, incluso de las nuevas generaciones.

Me han tocado casos que la asistente del fundador, fallecido muchos años atrás sigue empleada y querida por todos, además que ejerce un poder no acorde con su puesto. Es “¡de absoluta confianza!” y eso cuenta mucho, pero todos tenemos fecha de caducidad irremediablemente. Como asesor tengo que ser flexible y empático, pero también checar si no se ha formado un coágulo en la empresa que no deja fluir la sangre joven y tomar medidas humanas, pero firmes. Al crecer el negocio y complicarse las actividades algunos ejecutivos se estancan y debe buscarse mentes que adapten el negocio a las realidades actuales y futuras.

Al haber un crecimiento hacia varias unidades semiindependientes estas personas son muy valiosas como mentoras, consejeras y apoyo, aunque ya estén retiradas y, claro está, haciendo su vida propia fuera del negocio.

• Patrimonio. Un punto crítico que enfrenta la inmensa mayoría de los negocios de estructura familiar es el de tener ingresos crecientes y un mejor nivel de vida por su esfuerzo, pero también planear el adquirir bienes e inversiones ajenas a las utilidades del negocio y las razones son múltiples: en primer lugar asegurar la vejez del fundador y su cónyuge cuando deje de trabajar, seguido por proveer a sus familiares y descendientes de un legado aceptable, que sirva como complemento a su esfuerzo personal y no para echarlos a perder. El patrimonio externo debe ser manejado en forma profesional porque puede ser la tabla de salvamento cuando hay crisis o la empresa se deteriora. Les pido a mis asesorados que lo administren con la misma disciplina que sus empresas operativas y así vivan relativamente tranquilos.

Un tema final es el de que hay que ser inteligentes y justos al elaborar su testamento para evitar conflictos entre herederos y preservar a la empresa de situaciones que la dañen. Y, es un consejo muy eficaz, guarden siempre un fondo de contingencia para evitar tragedias. Este recurso es intocable y sólo se usaría para enfermedades, situaciones críticas de la familia, incluso turbulencias graves.

En resumen, como los seres vivos, las empresas crecen hasta un límite previsible y para adaptarse a través del tiempo, la creación de “familias de empresarios” o grupos pueden servir como válvula de escape a presiones de todo tipo.

Les informo una gran noticia: el video de este tema ya está disponible como parte de la Biblioteca de Empresas Familiares que se ha estado formando. Esperen más información muy pronto. Estoy en WhatsApp: +52 55 19929283 para mayor información o a gzsalo@gmail.com