A muchos de nosotros nos encanta el chisme. Cuando algún conocido nos cuenta el reciente escándalo de amigos o, peor, de familiares, hacemos un gesto de horror, enojo o lo tomamos a la ligera, pero saber de estos asuntos nos interesa y, queremos que no los cuenten lo antes posible.

Muchos de estos eventos tratan de infidelidades, abusos y también de violencia de todo tipo. Son frecuentes y los medios, sobre todo las famosas redes sociales lo celebran y difunden masivamente, incluso deformando la noticia. Otros, amarillistas, están creando un ambiente que exige hacer justicia mediática. Este fenómeno no es nuevo, pero la revolución informática instantánea lo ha maximizado sustancialmente.

Los principales participantes de estos chismes son los miembros de las clases políticas y, eso sí, ahí no hay distinción de ideologías, credos o nacionalidades. Lo que cambia radicalmente es la reacción de los que reciben estas noticias y ahí hay claras diferencias.

En México y en general en Latinoamérica hay un deporte nacional para saber quién está portándose mal y, aunque cierta gente demuestra su enojo, a la mayoría nos parece parte del folclore nacional. Si nos escandalizáramos de las aventuras privadas e inmorales de muchos políticos, artistas y demás personas, estaríamos dedicados mucho tiempo inútil a esos menesteres. Simplemente nos enoja y… a otra cosa. No doy ejemplos particulares porque me despiden de mi querida columna.

En otros países, sobre todo sajones, estos escándalos de amoríos ilegales provocan tal enojo que causan la caída de líderes. Hay infinidad de ejemplos de políticos que acabaron su carrera por affairs con sus subalternos o seguidores. La lista incluye presidentes, ministros y diputados de toda índole. Y, a veces se arman severos problemas con líderes religiosos de casi todas las denominaciones. En el Islam no es tan frecuente este problema, porque la Sharia musulmana no se anda con cuentos: azotes, muerte a las adulteras (sólo mujeres) y a los de diversidad sexual.

En estos días, estamos ante un tremendo espectáculo, cuyos tintes pueden provocar una enorme crisis económica internacional. Un brillante ingeniero de origen chino, apellidado Huang, CEO de una empresa gigante de alta tecnología, valuada en millones de millones de dólares y que provee ¡90%! de todos los “chips” de computadoras y centros de datos, indispensables para la revolución de la inteligencia artificial, se metió en amoríos con una clienta suya, que además resultó ser presuntamente una espía industrial. También, por arrogante y narcisista, tuvo relaciones con subalternas. Aparte de lo grave que es dentro de su familia, resulta que su consejo de administración lo obligó a renunciar. Peor escándalo: el señor Huang es una figura clave para este campo y sin su presencia habrá fuertes problemas. Ya le están haciendo cabildeos para reinstalarlo en su puesto y sólo darle “un manazo por travieso y que no lo vuelva a hacer”, pero las repercusiones mundiales son mayúsculas. A ver en qué termina este teatrito.

Lo que sí es muy serio es que varios líderes de empresas billonarias como Elon Musk, Huang y un centenar de empresas de la lista de la Standard and Poors no tiene planeado un plan de sucesión y cualquier caso, puede arruinar a esos grandes corporativos.

Por eso insisto que los negocios de estructura familiar de cualquier tamaño y giro deben tener reglas, estructuras y un proyecto de sucesión que impida el caos ante un acontecimiento no esperado. Estoy trabajando en eso para apoyarlas.

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