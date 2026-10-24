40 aniversario de Del Verbo Emprender

Queridos lectores:

Este fin de octubre es una fecha muy importante para mí. En octubre de 1986 por circunstancias especiales y fortuitas cambió radicalmente mi vida. De director-socio de una empresa fabricante de prefabricados de concreto donde tenía a mi cargo a varios cientos de elementos y donde estaba muy contento, me invitaron en el periódico Excélsior a contribuir con una columna semanal dedicada a los emprendedores a la que llamaron Del verbo emprender.

¡Ahí me cambió la vida!

Meses después, ya había salido de mi puesto vendiendo mi pequeña participación accionaria al socio principal, empezaba a dar “charlas” para pequeños y grandes empresarios y a recibir peticiones para dar asesorías. Todo a raíz de esta columna a la cual considero parte de mi familia, agradeciendo siempre a Excélsior y a otros medios que la sigan publicando y a ustedes, mis lectores de varias décadas, por su amabilidad y lealtad a través del tiempo.

Este 40 aniversario lo he analizado profundamente y, junto con mis seres queridos, decidí crear un nuevo proyecto que implique dejar un legado en vida a las empresas familiares que lo necesitan urgentemente, sin obviamente, dejar de trabajar como asesor, escritor y conferencista para los que me lo siguen solicitando y por el tiempo que pueda física y mentalmente, pero que muchas empresas tengan una base para sobrevivir y crecer en estos tiempos tan complejos.

Por otro lado, hay que estar atento a la revolución tecnológica que estamos experimentando y que todavía no sabemos su dimensión.

Por eso decidí crear una biblioteca virtual en línea, basada en estos años de impartir cientos de conferencias, seminarios y hasta diplomados, además de los libros publicados sobre temas de gran interés.

La primera fase de este importante proyecto ya está en marcha.

Tengo a su disposición, tanto individual como para lograr su amplia difusión los siguientes seminarios en video:

a.- Las reglas del juego en las empresas familiares.

b.- Empresas de hermanos.

c.- La sucesión en las empresas familiares.

Todos: © Salo Grabinsky, tanto en libros como por este medio.

El primer seminario empezó a ofrecerse en muchos lugares de México y fuera de él, y lo considero el más didáctico para conocer a las empresas familiares de todo tipo. Miles de personas lo tomaron presencialmente y de ahí salieron decenas de empresas a las que sigo asesorando.

A partir de este milenio mis asesorados principales han sido hermanos, tíos, sobrinos y eso le añadió una profundidad que explico en el segundo seminario.

La sucesión en sus varias facetas es crítica para la continuidad de los negocios de estructura familiar y debe ser tratada como un proceso en varias etapas

Los tres videos son muy importantes, se los recomiendo y les anuncio que hay más videos en el panorama.

Es para mí un placer y una obligación tratar de dejar huella de mi trayectoria profesional a muchos negocios de todo tamaño y giro de actividad a precios muy accesibles, ya sea en forma individual como a diferentes volúmenes. Estoy abierto a escuchar propuestas para que las empresas familiares tengan un acervo que puedan utilizar por muchos años, además de poner las reglas y estructuras necesarias.

Sugiero que las personas o instituciones interesadas se comuniquen, ya sea al correo gzsalo@gmail.com o con mensajes al WhatsApp +52 55 19929283 para concertar una plática más formal.

Un especial agradecimiento a las personas que me invitaron a escribir, como Juan José Kochen, apreciado amigo y otros que desgraciadamente ya no están. A todos los directivos de Excélsior sólo tengo que decirles ¡muchas gracias!