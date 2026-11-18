Se esperaba, desde hacía meses, que México perdiera su certificación como país libre de sarampión. Sólo era cuestión de tiempo para que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo determinara. Las autoridades mexicanas de salud lo sabían, pero pidieron una prórroga a este organismo internacional para ganar tiempo y poder atajar este virus, cuya circulación inició desde principios de 2025.

Si bien lograron reducir drásticamente el número de casos en territorio nacional, este virus sigue presente entre la población mexicana, lo que provocó que México perdiera su estatus. El fin de semana, las autoridades de salud informaron que se pondría en marcha en el país un plan de respuesta de 90 días para avanzar hacia el cierre del brote, mediante acciones de vigilancia epidemiológica, bloqueos vacunales y barridos en las zonas con transmisión. Pero no señalaron que el país había perdido su certificación. Fue hasta ayer, mediante un boletín de la OPS, que se conocieron estos resultados, después de la reunión que sostuvo la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC).

Este organismo determinó que la transmisión endémica del sarampión se había restablecido en Bolivia, México y EU. Por consiguiente, los tres países han perdido su estatus de eliminación del sarampión. Durante una visita a la sede de la OPS, realizada hace dos semanas como parte del Programa de Liderazgo de Periodistas en Salud y Política Pública, en la Universidad de Georgetown y promovido por AstraZeneca, la directora adjunta Mary Lou Valdez adelantaba que la vacunación era la herramienta más poderosa para lograr erradicar enfermedades como el sarampión y cerrar las brechas de contagios en los países de la región.

Lou Valdez elogió el esfuerzo realizado por México para controlar este virus, panorama que, reconoció, no se presenta en otras naciones, como EU. Lo cierto es que la presente administración federal tuvo que resolver lo que en el sexenio pasado con el presidente López Obrador no se hizo en materia de coberturas de vacunación, las cuales cayeron hasta en más de 70%. Datos oficiales señalan que, de 2025 a 2026, se aplicaron 40 millones de vacunas, cifra inédita para el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, actualmente se cuenta con 90% de cobertura y en tres meses se alcanzará 95%.

La cercanía con EU no ayuda mucho, pues no ha podido controlar este virus. Sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Salud adelantaron que las medidas establecidas en la estrategia nacional para erradicar el sarampión blindan al país ante nuevos brotes. Incluso precisaron que se está trabajando de manera más focalizada en las zonas de mayor riesgo, como Chiapas, donde hay una estrategia concreta para atender y vacunar a la población. La estrategia del gobierno contempla identificar y cortar las cadenas de contagio restantes, así como verificar que las entidades cuenten con capacidad de respuesta ante nuevos casos sospechosos.

ABATELENGUAS

La OPS, durante su visita a México, le pidió al gobierno mexicano que, para considerar cerrado el brote de sarampión en el país, cada estado deberá comprobar que no tiene casos confirmados durante al menos 12 semanas y que mantiene la capacidad de vigilancia y atención. Para las autoridades sanitarias, la meta será lograr el cierre del brote durante el segundo semestre de 2027. Será hasta 2028 cuando nuestro país inicie la ruta para la recertificación, en la que tendrá que documentar 12 meses sin transmisión del virus. Lo más seguro es que el gobierno mexicano ahora sí lo logre.

BAJO EL MICROSCOPIO

La diabetes se ha convertido en un gran problema de salud pública en México que no se ha podido controlar. Es la segunda causa de muerte en el país. El 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial contra la Diabetes y aún no hay buenas noticias. Al año fallecen más de 100 mil mexicanos por esta enfermedad y las cifras siguen creciendo. Urgen nuevas estrategias de control y prevención para evitar este padecimiento, así como el uso de nuevas tecnologías médicas.