La nueva apuesta por la salud: consultorios cerca de casa

Para enero de 2027, el Sistema Universal de Salud (SUS) arrancará con la operación de 12 mil 750 consultorios de atención primaria en 24 entidades afiliadas al IMSS-Bienestar.

La promesa de que cualquier persona pueda recibir atención médica gratuita, sin importar si es derechohabiente del IMSS-Bienestar, IMSS o ISSSTE, se comenzará a cumplir a través de la operación de estos consultorios universales de salud.

Prometen que estos sitios serán arreglados por la misma comunidad, contarán con personal médico y de enfermería, contrán con internet, computadora y un expediente electrónico para compartir información entre las instituciones médicas.

Además de una lista de 60 medicamentos seleccionados para la atención del paciente, así como servicio de laboratorio y de referencia a hospitales y servicios de urgencia.

Estos consultorios SUS estarán ubicados en zonas urbanas, rurales e indígenas. La idea es que estén cerca de la gente.

Tal y como ocurre con los más de 20 mil consultorios adyacentes a farmacias que hay en el país. La población acude a ellos por la inmediatez y para evitar los tiempos largos de espera en los servicios de salud públicos, como el IMSS o el ISSSTE, así como por la accesibilidad en sus precios. Ayer, en la presentación de este programa en Palacio Nacional, Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, comentaba que se buscaría acabar con la fragmentación del sistema de salud mexicano que se originó desde 1943. Esto último aún estaría por verse, ya que, a final de cuentas, esta administración está creando un cuarto brazo de atención médica a través de estos consultorios SUS, mismos que competirán con los consultorios adyacentes a farmacias, con la diferencia de que los primeros prometen tener un seguimiento de sus pacientes y, en caso de detección de algún padecimiento grave, serían referidos a un hospital para su atención. Situación que no tienen los consultorios anexos a farmacias.

Con estos consultorios, la presente administración sale por la puerta grande, pues cumple con la promesa de brindar acceso universal a los servicios de salud a cualquier persona y, al mismo tiempo, evita que las instituciones de salud se vean presionadas por una mayor demanda de pacientes. Ya veremos si, en efecto, el personal de estos consultorios universales de salud deriva oportunamente a los pacientes que lo necesiten a los hospitales para que sean atendidos con rapidez o si terminan reproduciendo la misma burocracia para conseguir una cita médica. De ser así, podrían generar una mayor dispersión de la atención médica que requiere la población.

ABATELENGUAS

De visita en la ciudad de Oaxaca, especialistas de Baptist Health International, considerado uno de los sistemas de salud más importantes en EU, hablaron de sus planes de expansión en México a través de convenios con hospitales privados y aseguradoras. Para Galed Hakim, vicepresidente de Alianzas Internacionales de Salud y Desarrollo de Seguros, existen diversas opciones de atención binacional para pacientes mexicanos que requieren tratamiento de enfermedades complejas. El seguimiento de su tratamiento podría continuar en su país de origen. De ahí la importancia de las alianzas internacionales en pro de la salud.

BAJO EL MICROSCOPIO

El ISSSTE mueve una de sus piezas más importantes: al director médico del instituto, cargo que ocupó desde octubre de 2024 el maestro en salud pública Gustavo Reyes Terán. A partir de este mes, la responsabilidad recaerá en Víctor Hugo Bautista Hernández, epidemiólogo egresado de la UNAM. Para quienes los conocen, este relevo se resume en una sola frase: se va un teórico y llega un práctico a una dirección considerada la columna vertebral del instituto.