Influenza B, el virus que domina el arranque del invierno

A cuatro semanas de que inició la temporada invernal, los virus de la influenza toman fuerza en México y comienzan a afectar a la población. Autoridades de salud reportan, hasta el corte del pasado 2 de noviembre, 363 casos y dos defunciones. Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Edomex y Chiapas son algunos de los estados más afectados.

La influenza tipo B será el virus predominante en esta temporada invernal, en la que se esperan 53 frentes fríos, de acuerdo con el SMN. De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, el virus de la influenza tipo B representa 82.4% de 363 casos confirmados. Mientras que la influenza A(H1N1) ha provocado las dos primeras muertes registradas, una en Hidalgo y otra en Tlaxcala.

La circulación viral está encabezada por la influenza B, con 299 casos; la influenza A(H1N1), con 39; la influenza A(H3N2), con 13, y la influenza A no subtipificada, con 12. Aunque la influenza B concentra más de ocho de cada 10 contagios confirmados, los dos fallecimientos registrados corresponden al subtipo A(H1N1). No hay que olvidar que los adultos mayores de 60 años constituyen uno de los grupos más vulnerables, al concentrar aproximadamente 70% de las hospitalizaciones y 85% de las muertes asociadas con esta enfermedad. Además de los virus de influenza, en la Ciudad de México se está presentando un incremento de casos de otros virus respiratorios, como el entero/rinovirus, bocavirus y MERS-CoV. Frente a este panorama, vale la pena recordarle a la población que debe aplicarse la vacuna contra la influenza, para estar protegida de estos virus.

La Secretaría de Salud adquirió 34 millones de vacunas contra la influenza. Sin embargo, hay mucha población que no se aplica el antígeno, incluido el personal médico. Por eso, es importante que el gobierno federal lance más campañas de información y prevención que exhorten a la población a vacunarse, porque aún no comienzan los meses con los fríos más intensos y ya se tienen casos de influenza.

ABATELENGUAS

Más que una comparecencia de los principales funcionarios del sector Salud en la Cámara de Diputados, realizada el pasado viernes, que escaló a gritos, empujones y un forcejeo por el micrófono entre el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, y el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien exigía modificar el orden de las intervenciones, fue un informe de rendición de cuentas sin cuestionamientos ni críticas. Los funcionarios de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar fueron arropados por los diputados morenistas y flanqueados por trabajadores de salud y directivos de hospitales públicos, que incluso eran más que los diputados ahí presentes.

Su asistencia era tan notoria que sus aplausos ensordecían cada vez que los funcionarios enumeraban los logros alcanzados durante este segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un formato a modo que no dio espacio a un debate parlamentario ni a que los funcionarios de salud verdaderamente rindieran cuentas de sus gestiones. Una comparecencia que parecería más una conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde se enlistan solo los logros.

BAJO EL MICROSCOPIO

En nuestro país, tan sólo durante las últimas cuatro legislaturas del Congreso de la Unión, se han presentado 23 iniciativas relacionadas con la eutanasia, sin que hasta el momento se haya alcanzado un consenso entre las distintas fuerzas políticas. En el ámbito legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, este tema ha terminado sistemáticamente en la llamada “congeladora”.

Ahora le tocó el turno al Senado, donde ha quedado estancada la iniciativa conocida como Ley Trasciende, que cobró fuerza gracias al impulso de Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal, quien acudió ante legisladores y autoridades de la Secretaría de Salud para promover que se pudiera legalizar la muerte digna.

Sin embargo, de nueva cuenta, la propuesta no contó con el respaldo de diversos legisladores y por supuesto que tampoco de la Presidencia de la República.