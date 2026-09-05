Ni tamales ni jitomates, servidores

Entre enero y julio, las exportaciones de Estados Unidos a México crecieron 16.8% y llegaron a 229 mil millones de dólares, casi 30 mil millones más de lo que exportó al conjunto de Reino Unido, Países Bajos y China, que son su tercer, cuarto y quinto mercado de exportación. México es el primer mercado de exportación para Estados Unidos y representa 16% del total, por encima de Canadá, que aporta 14 por ciento.

El mayor rubro que exporta Estados Unidos a México es maquinaria, computadoras y equipo mecánico, seguido de combustibles, equipo eléctrico y electrónico, y vehículos y autopartes. Además México como mercado de exportación es importante desde una óptica electoral, dado que los condados agropecuarios de la base republicana en Iowa, Illinois, Nebraska y Texas son grandes exportadores de maíz, pollo, carne de cerdo, res y otros productos.

INTEGRACIÓN

México fue el principal exportador a Estados Unidos con 358 mil millones de dólares. El primer lugar sigue siendo automóviles y autopartes, seguido de equipo de cómputo y servidores, que sumaron 82 mil 900 millones de dólares en el primer semestre y van camino a convertirse en el primer rubro del año, de acuerdo con S&P Global Market Intelligence. Hay otras categorías, como transformadores y equipo eléctrico, cuya demanda también se ha disparado por la enorme inversión en centros de datos.

Más allá de la inteligencia artificial, la balanza comercial entre los dos países muestra que la competitividad de Estados Unidos está apalancada por la integración de América del Norte, y va mucho más allá de los jitomates y los tamales que el presidente Donald Trump dice que es lo único que México exporta y que su país no necesita. Su declaración, evidentemente, es política.

VALOR AGREGADO

En la semana que termina, Jensen Huang, fundador y presidente ejecutivo de Nvidia, grabó un video para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el que dijo que México es donde se producen sus computadoras, en referencia a los racks GB200 NVL72 que fabrica Foxconn en Guadalajara.

Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los datos de la balanza comercial publicados por el Census Bureau, y reconoció que el alza de las exportaciones mexicanas se explica por la inteligencia artificial. Añadió que están revisando de qué países se está importando y cómo darle más valor agregado.

POLÍTICAS Y MECANISMOS

Me parece valioso que la Presidenta tenga la lectura de lo que está pasando con las exportaciones y de la sensibilidad de Estados Unidos frente al déficit comercial. Más valor agregado no reduce ese déficit, pero sí responde a la otra sensibilidad de Washington en cuanto a que México no sea un trampolín del contenido asiático, siendo realistas Taiwán no es sustituible ni siquiera por Estados Unidos, al menos en los siguientes años.

Una de las claves para aprovechar este momento es una política industrial que fomente esas cadenas de valor. La tasa de interés del crédito empresarial en México para la pequeña y mediana empresa es alta. Los banqueros y las fintech tienen que ponderar el riesgo ante un entorno de operación complicado por una carga fiscal alta, inseguridad y otros factores. Es ahí donde se requieren garantías de la banca de desarrollo y tratamientos fiscales diferenciados para ciertas industrias con potencial. Al menos el gobierno federal parece tener visibilidad del potencial. Falta un diagnóstico más elaborado, pero sobre todo velocidad en la ejecución.