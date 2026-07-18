EU define prioridades en T-MEC

Mañana se acaba el Mundial y tendremos a un nuevo campeón, pero México seguirá en un torneo más importante, la redefinición de su relación económica con Estados Unidos, y el lunes habrá una nueva ronda de negociación en esa cancha.

A diferencia del futbol, en las relaciones económicas internacionales la dinámica no necesariamente es de suma cero, en donde la ganancia de uno es la pérdida del otro. No obstante ello, en la percepción actual de Estados Unidos los déficits comerciales son prueba de que están perdiendo en el comercio y por ello no sorprende que, en la semana que termina, Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dijera que su enfoque en la negociación con México es reducir el déficit comercial y que no se triangulen mercancías desde China. También planteó que las reglas de origen se apliquen a otras áreas, como electrónicos y medicamentos, entre otros.

LOS DATOS

Los datos reportados por el Census Bureau muestran que, entre enero y mayo, el déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 81 mil 239 millones de dólares, un crecimiento anual de 2.7%. Es el tercer país con el que Estados Unidos registra el mayor déficit, sólo por debajo de Taiwán y Vietnam. Con Taiwán el déficit se disparó 109%, por la importación de semiconductores avanzados ante el auge de la inversión en centros de datos para la inteligencia artificial. Con Vietnam creció 39%.

La diferencia de México frente a Taiwán y Vietnam es que se ha convertido en el mayor mercado de exportación de Estados Unidos, con 161 mil 664 millones de dólares y un crecimiento anual de 15.4%. Eso es lo que realmente mueve la aguja económica y, por lo tanto, política.

CHINA-MEX-EU

¿Qué dicen los datos sobre la preocupación de Estados Unidos por la triangulación de mercancías chinas vía México? Los datos del Banco de México muestran que, entre enero y mayo, las importaciones provenientes del país asiático ascendieron a 54 mil 255 millones de dólares, un crecimiento anual de 5.5%. El déficit comercial de México con China es el más grande que tiene el país, con 47 mil 823 millones de dólares y un alza de 2.9%. En segundo lugar está Taiwán, con un déficit acumulado de 35 mil 388 millones de dólares y un crecimiento de 133%. En el mismo periodo, Estados Unidos importó de China casi el doble que México, 104 mil millones de dólares, por lo que su déficit comercial fue de 58 mil 278 millones, un avance anual de 43%. Con estas cifras, más bien podría ser México el que le pidiera a la Unión Americana que no triangule mercancías, aunque la realidad es que el país asiático ocupa una posición estratégica en algunos eslabones de las cadenas de proveeduría.

LA OPORTUNIDAD

En un par de ocasiones, Jamieson Greer ha dicho que prefieren importar de México antes que de Asia. Eso puede significar que México se convierta en un nuevo centro de producción de medicamentos, electrónicos y otros productos, como ocurrió en las últimas décadas con el sector automotriz. Sin embargo, para que eso suceda tiene que darse una señal: una disminución en el arancel de 25% que se aplica al contenido no estadunidense de los vehículos, así como una diferenciación en el acero y el aluminio. De otra forma, las inversiones en medicamentos y electrónicos no se van a materializar, porque nada garantiza que el gobierno estadunidense que asuma en 2029 no endurezca las reglas de origen de los medicamentos, como hoy ocurre con los autos, lo que dejaría en evidencia que las decisiones de inversión de 2026 fueron erradas.