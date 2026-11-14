Debilidad de Jensen, derrota abierta

Jensen Huang no se levantó una mañana después de cumplir 60 años convertido en un mujeriego. La cantidad de amoríos que se han dado a conocer refleja un patrón y no la excepción de una mujer con extraordinarios poderes de seducción. No sería sorprendente que surjan casos del pasado, Jensen Huang no tuvo éxito de la noche a la mañana, así que es poco probable que se haya deslumbrado en los últimos cuatro años con la importancia de Nvidia como piedra angular de la inteligencia artificial generativa. Su propensión a seducir era una vulnerabilidad que seguramente creía tener controlada y que, como la grieta de un glaciar, se abrió ante una combinación de factores.

RECHAZO

Una encuesta levantada entre el 2 y el 5 de octubre por The Economist y YouGov entre votantes registrados en Estados Unidos mostró que 71% de los encuestados considera que la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido y sólo 1% piensa que avanza demasiado lento. 62% considera que se tiene que regular más la inteligencia artificial. El 12 de septiembre Dario Amodei, cofundador y presidente ejecutivo de Anthropic, publicó un llamado para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial en un contexto en donde el ataque a Hugging Face por parte de agentes de IA de OpenAI sorprendió y asustó a los pioneros. La propuesta de Amodei recibió el respaldo de figuras antagónicas como Sam Altman y Elon Musk, así como de Demis Hassabis. Incluso hay consenso en los extremos, como lo reflejó el evento titulado Pro-Human Assembly, celebrado el 15 de septiembre, en el que los dos extremos del espectro político de Estados Unidos rechazaron la inteligencia artificial: en uno, con el discurso del senador Bernie Sanders y, en el otro, Steve Bannon, arquitecto del Make America Great Again (MAGA).

RESPUESTA FALLIDA

La propuesta de Dario Amodei fue enfáticamente rechazada por Trump y por varios líderes de tecnología, que la interpretaron como un intento de captura regulatoria de las compañías con modelos de frontera. Una de las figuras más visibles fue Jensen Huang, quien además planteó de manera persistente que no se debería aislar a China del ecosistema tecnológico estadunidense de inteligencia artificial, a riesgo de provocar que la potencia asiática tenga cero dependencia de Estados Unidos. Dos semanas después de los discursos de Sanders y Bannon, Donald Trump organizó un evento en la Casa Blanca en donde lanzó el fallido término de superinteligencia para sustituir al de inteligencia artificial.

LA OLA AZUL

El 29 de octubre, cinco días antes de la elección intermedia de Estados Unidos, el periódico The New York Times publicó la información sobre la cercanía de Jensen Huang con Alice Huang, de Megaspeed, una empresa que ya estaba bajo el reflector por triangular GPU avanzados de Nvidia a China. Las fuentes del NYT fueron funcionarios de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Una opción es que funcionarios de inteligencia hayan filtrado la información, que el gobierno de Trump conocía desde hace un año, ante la posibilidad de ser fuertemente cuestionados ante un cambio en la composición del Congreso.

El triunfo electoral con el que los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, y les arrebataron gubernaturas a los republicanos, aceleró la caída de Jensen Huang, dado que ningún funcionario quiere ser el que conteste por qué no se investigó a fondo al ejecutivo y a su amante.

GANADORES

SemiAnalysis, una de las mejores firmas especializadas en análisis de la industria de los semiconductores, publicó un análisis en el que deja claro que con la caída de Huang se pierde a uno de los principales impulsores de los modelos abiertos de inteligencia artificial. Los principales ganadores son los laboratorios de modelos cerrados como Anthropic u OpenAI. Además, si los demócratas quieren ir a fondo bloqueando a China del ecosistema de inteligencia artificial estadunidense, dice SemiAnalysis, perderán visibilidad del desarrollo de los modelos chinos, ya que actualmente las empresas chinas sí pueden entrenar modelos avanzados con nubes de países del sudeste asiático.

La vulnerabilidad de Jensen fue explotada en un momento muy preciso y cambiará la dinámica de la industria, así como en su momento lo hizo la guerra de las corrientes entre Edison y Westinghouse