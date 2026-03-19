Convención Bancaria 79/89 y 99

Hace 10 años, en la 79 Convención Bancaria, Luis Robles, que en ese momento presidía la Asociación de Bancos de México, destacaba que la banca tenía 50 millones de clientes, de los cuales 10 millones eran digitales. Hoy son más de 100 millones de contratos digitales. El acceso a servicios financieros se disparó gracias a la penetración de los teléfonos celulares, que se convirtió en el catalizador que permitió a algunos bancos ampliar su oferta y dio lugar a nuevos jugadores. La inclusión financiera es uno de los conceptos más repetidos desde hace décadas en el sector bancario, y en la 89 Convención Bancaria, que hoy se inaugura en Cancún, no es diferente.

NUEVOS BANCOS

En la Convención 2026 hay dos nuevos jugadores que ya operan como bancos con licencia recién otorgada: Revolut, que encabeza en México Juan Guerra, y que es el neobanco más grande de Europa, de acuerdo con Bloomberg, próximo a realizar una oferta pública inicial con una valuación de más de 150 mil millones de dólares. El otro es Banco Plata, que fundó en México Neri Tollardo y que ya cuenta con tres millones de clientes. Ambos líderes escogieron el camino de obtener la licencia bancaria, que fue un proceso largo y complejo, pero que les permitirá desplegar una estrategia diferenciada que no contempla sucursales, sino un despliegue ágil de tecnología. También está Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri, que compró ABC Capital en 2023, y Covalto, que en 2021 compró Finterra, todavía con una escala menor. Además de ellos, hay varios más que se enfilan a obtener la licencia bancaria: Klar, una vez que le autoricen la adquisición de Bineo, y Nu, que tiene 131 millones de clientes, de los cuales 14 millones se encuentran en México y que ya cuenta con licencia y está a meses de recibir la autorización de operación. Un dato revelador de Nu: en Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya tienen dos millones de clientes, entidades de menores ingresos promedio por hogar y donde la informalidad laboral supera 70%, lo que refleja que está creando mercado. También está en la fila Mercado Pago, el jugador con mayor número de terminales punto de venta y varios millones de tarjetas de crédito colocadas a clientes que por primera vez son sujetos de crédito.

BANCOS EN TRANSFORMACIÓN

Los bancos tradicionales no se han quedado de brazos cruzados. Destaca BBVA, que captó 2.1 millones de clientes digitales en 2025 y cerró con 27 millones, producto de una transformación tecnológica apoyada en más de 1,600 sucursales y más de 14 mil cajeros, una ventaja clara frente a los neobancos. Santander lanzó Openbank, aunque no está claro si logrará evitar la canibalización o si perderá la brújula como Bineo. Banamex tiene un reto enorme, pero también energía luego de su largo proceso de escisión. Y otros medianos, como Monex y Multiva, apuestan por nichos donde tienen ventajas comparativas y conocimiento del mercado: divisas el primero, infraestructura y agro el segundo.

SIN AVANCES

Aunque hay buenos datos y optimismo hacia adelante, hay aspectos donde no sólo no se avanza, sino que, incluso, se retrocede un poco. En 2016, Luis Robles enfatizaba que, apoyados en la banca de desarrollo, habían colocado 525 mil millones de pesos en crédito para pequeñas y medianas empresas; en 2025, la cifra no será muy distinta, porque durante el sexenio pasado la banca de desarrollo implosionó. Otro aspecto donde hay retrocesos es en el Estado de derecho, que se refleja en mayor riesgo y tasas más altas. La reforma al Poder Judicial ha sido, previsiblemente, un fracaso, y la discusión en la 89 Convención es cómo atenuarlo o corregirlo.

CONVENCIÓN 99

En marzo de 2016 nadie proyectaba que Trump ocuparía la Casa Blanca; ni en las proyecciones más exóticas alguien habría anticipado que tendría dos términos no consecutivos y que en el segundo renegociaría lo que él mismo había modificado al pasar del TLCAN al T-MEC. En 10 años, en la Convención 99, habrá elementos inusitados y otros previsibles, como el papel central de la inteligencia artificial en la banca y, si hacemos lo que corresponde, las cifras de inclusión financiera serán radicalmente mejores. Los retos serán otros.

Esta Convención ha estado marcada por la tristeza, pero también la fortaleza, un abrazo a la querida familia Osuna Miranda.