Casetas, gasolina y desconfianza

Me ha sorprendido el rechazo que generó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Convención Bancaria, donde anunció que este año buscará hacer obligatorio el pago de casetas y gasolina únicamente mediante medios electrónicos.

LA IDEA

Una forma de evaluar la validez de una idea de política pública es imaginar que la emitió alguien del espectro político opuesto; después hay que considerar el contexto y los escenarios de ejecución. Por sus méritos propios, la propuesta me pareció positiva. Para alcanzar un punto de inflexión en la inclusión financiera se requieren medidas decisivas de política pública y ésta puede ser una de ellas. Desde el punto de vista estratégico, ayuda al combate del huachicol al dar trazabilidad a los flujos de dinero de las estaciones de gasolina, y reduce la opacidad en las carreteras que administra el Estado mexicano. A los grupos gasolineros les permite competir en igualdad de condiciones, y a los operadores de carreteras, públicos y privados, les facilita un mayor flujo de vehículos.

EL CONTEXTO

El anuncio se da cuando está fresco en la discusión pública el caso del huachicol fiscal, donde estaban involucrados altos cuadros de la Secretaría de la Marina del sexenio pasado, y el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de quien hoy es senador, Adán Augusto López, después secretario de Gobernación. A ello habría que sumar que López Obrador comenzó su sexenio atacando al Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, para combatir el robo de gasolinas, lo que ocasionó desabasto sin resolver el problema de fondo. Ese historial explica el escepticismo que genera el planteamiento de Sheinbaum en ciertos sectores.

EJECUCIÓN

¿Con la ejecución que hemos visto se puede esperar que se logre el objetivo en 12 meses? Un dato: ayer la gobernadora de Banxico anunció una consulta para reformar la regulación de las transferencias electrónicas con el objetivo de que las instituciones participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) puedan simplificar y homogeneizar las transferencias. Todo ello se complementará con guías técnicas, aunque ayer, cuando se lanzó la consulta, todavía no estaban listas. La ejecución ha sido lenta, lo que no es casual: el Banco de México ha perdido mucho talento por la parálisis de su liderazgo, y eso se ha reflejado en un deterioro de la velocidad y la calidad institucional.

LA INFORMALIDAD

A pesar de todo, lo anunciado por la Presidenta y la simplificación que planteó Banxico me parecen positivos y van en el sentido correcto, sobre todo porque no sólo cierran espacios al crimen organizado, sino porque pueden impulsar la inclusión financiera al generar datos que permitan brindar acceso a servicios donde no los hay. No obstante, el fondo lo definió Santiago Levy, quien reiteró su mensaje central, plasmado en su libro Esfuerzos mal recompensados: se necesita reformular la estructura laboral para lograr la formalización, y con ella la productividad y, por lo tanto, la prosperidad.