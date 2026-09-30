Los mejores, sin lugar a dudas

El fin de semana dejó clarísimo por qué Jahmyr Gibbs y Bijan Robinson fueron el 1-2 en la gran mayoría de los drafts de esta temporada, y si alguien los dejó pasar es sencillamente porque prefiere el futbol soccer.

Gibbs tuvo tres touchdowns (dos por tierra y uno por aire) además de 164 yardas de la línea de scrimmage en la victoria de los Lions 31-24 sobre los Jets, suficiente para superar los 40 puntos de fantasy en ESPN. Robinson respondió con 194 yardas por tierra, dos touchdowns y 213 yardas totales, incluida una escapada de 55 yardas que dio curso al triunfo de los Falcons 35-14 sobre los Packers, y embolsarse 34 puntos. Ambos son la base innegociable de cualquier roster de fantasy, sin importar qué tan mal esté el resto del equipo que hayas armado a su alrededor este año.

Pero mientras ellos brillan, las lesiones volvieron a convocar el gabinete de crisis. Breece Hall salió con una lesión en el muslo durante el mismo partido en que Gibbs hizo destrozos, dejando el backfield de los Jets en el aire de cara a la próxima semana, justo cuando Geno Smith y su ofensiva empezaban a encontrar ritmo.

El golpe más duro, sin embargo, fue para De’Von Achane: se lesionó la rodilla en una jugada sin contacto al plantar la pierna izquierda en el primer cuarto ante los Chiefs y salió del partido antes del medio tiempo. Ya se confirmó que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, pues se rompió el ligamento cruzado, dejando a quienes lo tienen en sus equipos de fantasy en un predicamento para sustituir a uno de los corredores que estaban llamados a estar entre los mejores de la liga esta temporada.

Para cerrar, dos nombres que aparecen en menos de 1 por ciento de las ligas y que aportaron touchdown en la victoria de su equipo. Roman Wilson tuvo tres recepciones para 60 yardas y una anotación, incluida una jugada de 38 yardas que encendió el ataque de los Steelers desde el primer drive en su triunfo 30-27 sobre los Bengals.

Treylon Burks, de los Commanders, atrapó sus dos únicos targets del partido, uno de ellos para touchdown, en la victoria sobre los Seahawks, la prueba más exigente que ha enfrentado en su carrera. Ninguno merece todavía un lugar fijo en tu alineación semana tras semana, pero a ambos vale la pena vigilarlos de cerca si tu liga usa FLEX o si necesitas un WR de emergencia.

Las lesiones no avisan, pero el waiver wire tampoco duerme, y quien mueve primero suele quedarse con el mejor nombre disponible antes del cierre de la semana. Nos leemos el próximo miércoles.