Confiemos en Bryce Young

Dos quarterbacks de primera ronda se fueron lesionados el mismo fin de semana y dejaron a media liga en predicamento de QB1. Caleb Williams salió cargado con los isquiotibiales resentidos en la derrota de los Chicago Bears ante los Minnesota Vikings y es duda para la Semana 3; Jayden Daniels se dislocó el codo con los Washington Commanders contra los Dallas Cowboys, dejó el estadio con cabestrillo y no tiene plazo de regreso mientras espera opinión de especialistas. Si tienes a cualquiera de los dos, hoy toca resolver, no esperar a que el mercado se te adelante.

¿La solución inmediata? Bryce Young. El QB de Carolina Panthers apenas está en 14% de las ligas de Yahoo, El exprimer pick global lleva dos semanas de gala: 361 yardas y 3 TD contra los Bears, más otra actuación de tres touchdowns por aire ante los Falcons, con una tasa de pase de 64.2%, la más alta de su trayectoria. No es un nombre top, pero dos semanas consecutivas de datos ya no son casualidad, y en el mercado libre cuesta prácticamente nada.

Hablando de QB, quien hizo volar la cabeza de todos es Josh Allen. Nueve touchdowns y cero pérdidas de balón en sus primeros dos partidos: sólo Peyton Manning en 2013 y Patrick Mahomes en 2018 habían logrado esa marca en la era moderna, y ambos terminaron ganando el MVP. Quien lo dejó pasar en el draft por priorizar otro puesto ya sabe lo que se perdió.

Entre los receptores, el que está haciendo ruido es Denzel Boston, de los Cleveland Browns. El novato de segunda ronda anotó en sus dos primeros partidos como profesional, con cinco recepciones y 95 yardas ante los Tampa Bay Buccaneers en la Semana 2, suficiente para un top-11 en la posición esa semana, pese a jugar con el quarterback más cuestionado de la liga. Compite por targets con dos novatos más, pero por ahora es él quien se queda con las anotaciones.

Por tierra, la joya para banca o FLEX es Jonah Coleman, de los Denver Broncos. Con RJ Harvey fuera y J.K. Dobbins saliendo lesionado en el mismo partido, el novato de cuarta ronda respondió con 10 acarreos por 39 yardas y el touchdown que le dio el triunfo su equipo sobre los Jacksonville Jaguars. El backfield de Denver sigue siendo impredecible y Coleman arranca como la tercera opción en la rotación, pero ya demostró que sabe aprovechar la oportunidad cuando las lesiones pegan a un equipo.

Las lesiones no avisan, y tener que analizar a los jugadores libres es un mandamiento que suele premiar a quien no se duerme. Nos leemos el próximo miércoles.