El descontento puede derribar gobiernos, pero no engendra por sí solo liderazgos. Las transformaciones mexicanas han exigido convertir demandas colectivas en organización, legitimidad y proyecto nacional. Ésa es nuestra encrucijada: disputar el porvenir sin eludir las cuentas con el pasado. La oposición necesita construir una alternativa; Morena, mantener la congruencia entre su origen popular y el ejercicio del poder.

Gordon Brown distingue entre votar por la derecha radical y adherirse plenamente a su ideología. Pablo Stefanoni, en ¿La rebeldía se volvió de derecha?, examina cómo las nuevas derechas disputan la inconformidad y el lenguaje antisistema. Leídos en conjunto, sus planteamientos permiten advertir que la indignación puede movilizar sin producir lealtades perdurables. El voto de protesta no siempre firma un contrato doctrinario.

México debe leer esa advertencia desde su historia. La Revolución, el constitucionalismo social y las reivindicaciones de igualdad dejaron un vocabulario político que impide trasladar mecánicamente el espejo europeo. Tampoco corresponde confundir toda expresión conservadora con la ultraderecha: las diferencias entre tradiciones, proyectos y métodos importan tanto como sus coincidencias.

El problema opositor no es la inexistencia de dirigentes, sino la dificultad para representar convincentemente el descontento. Hay aspirantes, estructuras y tribunas; falta una propuesta que reúna agravios distintos sin reducirlos a una consigna: desplazar a Morena. La nostalgia del poder no constituye un proyecto de país.

El oficialismo también enfrenta una exigencia: comprender que el respaldo electoral no cancela la inconformidad ni concede una representación perpetua. Una mayoría no equivale a unanimidad. La identificación popular necesita renovarse mediante resultados, apertura democrática y capacidad de rectificación. Invocar el origen de un movimiento no resuelve las contradicciones de su gobierno. Ni debe ignorar nuevos liderazgos.

La ciudadanía puede defender los programas sociales y exigir cambios profundos. Recibir un apoyo no significa renunciar a reclamar seguridad, medicamentos, educación o justicia. Conservar derechos no equivale a perpetuar prácticas; innovar tampoco exige desmantelar lo construido. Ahí existe una oportunidad política: ofrecer continuidad en la protección social y transformación en aquello que no funciona.

Los liderazgos capaces de expresar esa demanda no se improvisan mediante campañas digitales ni estridencias mediáticas. La notoriedad puede adquirirse súbitamente; la autoridad política exige arraigo, capacidad y congruencia entre trayectoria y conducta. Las cuotas y los acuerdos cupulares pueden repartir candidaturas, pero no fabricar legitimidad social. Aunque 2030 parezca distante, la disputa por su lenguaje está abierta. Una ultraderecha podría convertir el agravio en resentimiento contra enemigos convenientes. Un progresismo renovado tendría que hacer algo más difícil: reconocer las frustraciones sin despreciarlas, proponer innovación y preservar los derechos sin convertirlos en instrumentos de obediencia.

El desenlace dependerá de quién consiga escuchar a quienes no encuentran interlocución, organizar sus demandas y darles un horizonte común. No basta con proclamarse antisistema: hay que explicar qué se pretende sustituir, con qué instituciones y en beneficio de quién.

El enojo puede llenar plazas y conquistar titulares, pero no reemplaza trayectoria ni credibilidad. Arroparlo no significa exacerbarlo: exige comprender sus causas y convertirlo en soluciones públicas. La disputa decisiva no será por administrar la indignación, sino por transformarla en un proyecto nacional sin nuevos excluidos.