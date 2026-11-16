APEC 2026: Sheinbaum en Shenzhen y el México de 2027

Claudia Sheinbaum llega a Shenzhen con la autoridad política que le dio el voto de millones de mexicanos y con la autoridad moral que nace de sostener ante las grandes potencias la misma convicción que defiende en casa. El crecimiento económico debe mejorar la vida de la gente. En una cumbre donde pesan las decisiones del presidente de China, Xi Jinping, de Donald Trump y de Vladimir Putin, la primera mujer en presidir México lleva también la experiencia de una científica. Su formación le da una voz propia en una discusión que ya define dónde se concentra el poder económico y quién tiene acceso a la tecnología.

Los días 18 y 19 de noviembre, las 21 economías de APEC se reunirán bajo tres prioridades de la presidencia china: apertura, innovación y cooperación. La inteligencia artificial, el comercio, la seguridad energética y alimentaria y la continuidad de las cadenas de suministro estarán en la conversación. Basta que falte una pieza para que se detenga una fábrica mexicana. Basta que se abra un mercado para que una cosecha encuentre comprador. Así llegan a nuestra vida diaria decisiones que parecen lejanas.

México entendió temprano el valor político de mirar hacia ambos lados del Pacífico. En 1993, mientras se preparaba para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ingresó a APEC. En 2002 recibió a sus líderes en Los Cabos y en 2028 volverá a ser anfitrión. Hoy, ante la rivalidad entre Washington y Pekín, Sheinbaum tiene la oportunidad de fortalecer la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y ampliar el margen de negociación de México con Asia.

La Presidenta presentará el Plan México y tiene previstas reuniones con Xi Jinping y con representantes de Canadá, Australia y Vietnam. Ahí puede impulsar inversiones que incorporen proveedores mexicanos, mercados para el campo y cooperación en energías limpias, semiconductores y salud digital. Para un fabricante nacional, el valor de una inversión se vuelve tangible el día en que recibe un pedido y contrata a alguien para cumplirlo.

La trayectoria académica de Sheinbaum también puede abrir espacio para una conversación que suele quedar al margen de las cumbres. Un intercambio universitario cobra sentido cuando una estudiante consigue una beca, un profesor comparte laboratorio o dos equipos investigan cómo ahorrar agua en el campo. México tiene posibilidades de cooperación en inteligencia artificial, biotecnología agrícola y formación técnica. Por la vía bilateral, sus museos, editoriales y creadores pueden promover exposiciones, traducciones y residencias. Esas relaciones suelen durar más que los gobiernos que las impulsan.

La Constitución le da fundamento a esa política. El artículo 89, fracción X, establece la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo entre los principios que orientan al Ejecutivo. El artículo 88 prevé que la Presidenta informe al Senado sobre los motivos y resultados del viaje. Ese informe permitirá preguntar qué proyectos avanzaron, quién se hará cargo y con qué recursos.

En casa, la política ya mira hacia 2027. La renovación de la Cámara de Diputados definirá quién podrá construir mayorías para aprobar el presupuesto y dar curso a las reformas. Morena y sus aliados pondrán a prueba su capacidad para sostener el respaldo que los llevó al gobierno. Las oposiciones tendrán que explicar qué harían con el poder que disputan. Y en los estados que renovarán autoridades, la seguridad, el agua y el empleo pesarán tanto como los nombres de quienes aparezcan en la boleta.

La autoridad con la que Sheinbaum llega a Shenzhen puede traducirse en oportunidades que el país reconozca antes de volver a las urnas. Una universidad con un nuevo socio, una fábrica que compra en México o un productor que consigue su primer cliente en Asia ofrecen una medida concreta del viaje. Cuando México reciba a APEC en 2028, la Presidenta podrá poner sobre la mesa lo que su gobierno haya sido capaz de construir entre aquella reunión y su propia cumbre.