¿Puede Morena ganar elecciones sin narcos?

El indictment de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, explica cómo ganó la elección en 2021:

“A principios de 2021… Rubén Rocha estaba en campaña para convertirse en gobernador… se reunió con líderes del cártel, incluidos Iván y Ovidio... quienes aseguraron que Rocha ganará las elecciones a gobernador. A cambio, Rocha prometió… se aseguraría de que se colocará en puestos de autoridad del gobierno a funcionarios favorables al tráfico de drogas de Los Chapitos.

“Antes de la elección… se entregó a Los Chapitos una lista de oponentes de Rocha y sus respectivas direcciones… para que Los Chapitos pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral... el día de las elecciones sicarios robaron papeletas y urnas… secuestraron a los oponentes de Rocha y los intimidaron para que se retiraran de la contienda. La Policía estatal tenía la instrucción de no acercarse a los recintos electorales… a pesar de recibir denuncias de actividades delictivas, como presión para votar por ciertos candidatos o robo de urnas. Tras la elección, en reunión Rocha… aseguró que Los Chapitos tendrían control de la Policía estatal…”.

Tanto el expresidente como la actual Presidenta han apoyado a Rocha en su gestión como gobernador con múltiples gestos: visitas constantes al estado de Sinaloa, el hijo de López Obrador le extendió su credencial como miembro de Morena, la Presidenta lo ha alabado más allá de lo necesario. Ese apoyo tan relevante traía mensaje: el método se acredita como válido para ganar elecciones y gobernar.

Así es como Morena ha logrado ganar las elecciones en Sinaloa y en muchos otros estados de la República. Y es así como, hasta estos días, Morena pensaba seguir ganando las elecciones del 2027. El método fue avalado por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El método se convirtió en una leyenda a voces, porque autorizó a que cada candidato morenista pudiera hacer “su” acuerdo con los cárteles o bandas criminales locales. Esas negociaciones y acuerdos se fueron convirtiendo en cultura popular al interior de Morena. Así se hicieron muchos nuevos ricos en tiempo récord, bajo la sombra de los gobiernos morenistas. Y así creció el poderío territorial del narco en todo el país. Es una relación simbiótica y dialéctica. La incógnita es si Morena puede seguir ganando elecciones bajo nuevas condiciones, ahora que se sabe públicamente cuál es el modus operandi que el Congreso de Morena pensaba aprobar este domingo (ayer).

La primera respuesta, de emergencia, que ofrece Morena a la crisis abierta por la acusación contra Rubén Rocha es fugarse hacia adelante. Morena es el más enérgico denunciante de “narcos en sus filas”. Su Congreso aprueba medidas “antinarco” en estatutos y ordenamientos internos. Profesará regresar a la liturgia de “no mentir, no robar, no traicionar”. La mea culpa aflorará. “Ni uno más”, se gritará. “¡Es un honor estar con Obrador!”.

Después de esa expiación pública, jurídica y políticamente necesaria para afrontar cualquier nueva acusación proveniente de juzgados estadunidenses, Morena regresará a su tarea original dispuesta para este Congreso partidista: preparar las condiciones para imponerse en las elecciones de 2027. La misión es ganar más gubernaturas y asegurar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero, ya no es clara la posibilidad de ganar elecciones con su “tradicional” método de alianza con el crimen organizado cuando todo el mundo, literalmente, tendrá una lupa puesta sobre la conducta del gobierno de Sheinbaum y su partido. De hecho, estas revelaciones ponen en duda la legitimidad de la victoria electoral de la propia Presidenta.

¿Cómo podrá operar Morena bajo estas nuevas condiciones, impuestas por el indictment estadunidense? Si pierde el número actual de gubernaturas que tiene y número de diputados federales, esa derrota será evaluada como la confirmación de que el fracaso de la 4T avanza. Se rompe el mito de su invencibilidad y crea nuevas condiciones objetivas y subjetivas hacia las elecciones presidenciales del 2030.

Morena cree estar obligado a ganar en 2027. Pero dada su autoridad moral resquebrajada y con su método de operación electoral bajo severo cuestionamiento, la duda se impone: ¿podrá Morena ganar la elección sin el apoyo del narco?