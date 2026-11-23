El discurso de Claudia Sheinbaum del 20 de noviembre, decorado con todos los símbolos del poder político en México, abrió un nuevo capítulo en la lucha entre la resistencia ciudadana a favor de la libertad y la democracia enfrentando al poder político asentado en el principio del autodesignado derecho a imponerse sobre la sociedad con toda la fuerza del Estado.

Como telón de fondo, la Presidenta tuvo, en el presidium, a los mandos de las Fuerzas Armadas, los representantes de las dos Cámaras del Poder Legislativo, representantes del Poder Judicial y a su gabinete ampliado. Ante ellos, y en su nombre declaró la guerra contra “la oposición”, según sus propias palabras. Explícitamente comprometió a los mandos de las FA a oponerse a la oposición, insinuando que alienta la invasión extranjera al país. También instruyó al Poder Judicial a frenar toda intención “maliciosa” de la oposición cuando éste promueve recursos u iniciativas que contravengan los intereses del Estado. Y autorizó al Legislativo a imponer su mayoría en el Congreso, para resolver, por ejemplo, la disputa sobre la presidencia del INE.

Las acciones, decisiones e instrucciones de la titular del Ejecutivo federal supuestamente se amparan en el derecho. Las elecciones del 2024 la eligieron como Presidenta de la República, le dotaron a Morena las dos terceras partes del Congreso federal y esa mayoría calificada le entregó la totalidad de los ministros de la SCJN. Sin embargo, subyace un tufo de ilegalidad en esa elección, al haberse otorgado a Morena 73% de los diputados con 53% de los votos. Y en el Senado la compra de senadores fue la norma para que Morena obtuviera la mayoría calificada.

La Presidenta dice que nunca ha habido una elección limpia en la historia de México, excepto cuando ella y López Obrador ganaron. Pretende establecer la superioridad moral y ética del movimiento creado por López Obrador y juró que su movimiento se basa en la austeridad y el compromiso de nunca robar ni traicionar ni mentir. La nación escuchó su discurso y pensó: cómo dice que no van a robar si las nuevas élites morenistas se han vuelto mágicamente ricas. Ahí está el caso escandaloso del INE y la señora Taddei. La contradicción entre las palabras de la Presidenta y lo que todos vemos con nuestros ojos es inescapable. Por más que aviente el poderío del Estado en la cara de la ciudadanía, la decisión de mantener su resistencia ante el autoritarismo se fortalece. El ejemplo reciente de las elecciones intermedias en EU es claro. Cuando un gobierno se define por sus corruptelas y por el abuso de la fuerza pública contra la ciudadanía para intimidarla, entonces una sociedad se vuelca a las urnas para repudiar ese gobierno. ¿No será el ejemplo de los votantes estadunidense lo que realmente temen Sheinbaum y Morena? ¿Una insurrección electoral que dejaría malherida a la supuesta superioridad moral del “movimiento”? El discurso de Sheinbaum fue un exabrupto de una persona que no estaba pensando con claridad estratégica. Más bien, reflejó un estado de pánico ante lo que pudiera venir.

La resistencia ciudadana y democrática se expresa en todo el país, incluso dentro de Morena. Miembros de ese partido ven lo que la Presidenta no: que la sociedad se está volcando en contra de sus prácticas y conductas. Los movimientos de reivindicaciones económicas, sociales y de derechos laborales también se niegan a aceptar que el crimen organizado sea el que dirija los destinos de los ciudadanos. Estos movimientos, como las madres buscadoras, también son de la resistencia. Sheinbaum acusaba y denigraba a la oposición política, pero no ve la otra parte de la resistencia. Pero está ahí, ante la ceguera y sordera oficial.

La confluencia de las muchas resistencias al autoritarismo, tanto políticas como sociales, económicas y laborales es un proceso ganando tracción en este momento. Y todo ello culminará, como sucedió en EU, en un gran movimiento diverso, pero convencido para votar por un cambio en junio de 2027, derrotando al poder político corrupto que niega la libertad y la democracia.