La encuesta de mil reactivos

Una encuesta encargada por el gobierno de Estados Unidos y aplicada a mil mexicanos tenía un propósito claro. El contratante quería esclarecer qué tanto aceptaría la población mexicana una intervención estadunidense en México, con o sin la anuencia del gobierno federal.

La encuesta, realizada por una empresa mexicana, habría preguntado sobre varios reactivos, pidiendo la respuesta a favor o en contra de cada uno de ellos.

1. Más acusaciones estadunidenses judicializadas contra funcionarios mexicanos vinculados a los cárteles del narcotráfico.

2. Ataques estadunidenses en el Caribe y el Pacífico contra traficantes de droga.

3. Ataques estadunidenses contra laboratorios de droga o arresto de miembros de los cárteles en México sin avisar al gobierno mexicano.

4. Acciones donde militares estadunidenses eliminen a miembros de los cárteles en México.

Según el documento oficial filtrado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el resultado indicó que una mayoría de mexicanos estaría a favor de una intervención estadunidense en México, incluso sin avisar a las autoridades federales mexicanas.

La encuesta muestra el interés por responder a la duda que, obviamente, tienen los funcionarios estadunidenses con relación a México. ¿Aceptarán los mexicanos una intervención más contundente y frontal de las fuerzas estadunidenses en México? La encuesta expresa intención, pero también duda.

En los últimos años se han publicado encuestas con resultados diametralmente opuestos a la encuesta en comento. Por ejemplo, la encuesta De Las Heras Demotecnia publicó que 76% tiene una opinión negativa sobre un posible ataque militar estadunidense en México. El Financiero señala que su encuesta reportó que 62% se opone al uso de fuerzas militares estadunidenses para combatir a los cárteles.

Sin embargo, en contraste con las encuestas anteriores, una mayoría de mexicanos están a favor de entregar al exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, a la justicia estadunidense. La casa encuestadora Enkoll reportó que 60% de los encuestados están a favor de entregarlo. Reforma señala 57% a favor, y Massive Caller encontró un contundente 77% a favor de su entrega.

Lo interesante es que, al mismo tiempo, las encuestas también dan cuenta de que los mexicanos no creemos en nuestro propio sistema de justicia; 55% de los encuestados por Reforma no confía que México investigue bien el caso y 50% confía más en el sistema judicial estadunidense. Enkoll encuentra que 62% de sus encuestados considera que las acusaciones contra Rocha son creíbles, y Reforma encontró que 62% considera que Rocha no es inocente.

Es de notar que tanto la encuesta de De Las Heras Demotecnia como la de El Financiero, donde se rechaza categóricamente la intervención estadunidense en México, se realizaron antes del affaire Rocha Moya. No se sabe, aún, si este nuevo elemento habría influido en una actitud distinta ante una posible intervención estadunidense en territorio nacional. Llama la atención poderosamente que los mexicanos aparentemente confían más en la justicia estadunidense que en la propia.

La opinión pública no parece estar acompañando a la línea oficial sobre el manejo de casos tan sonados en el sistema de justicia, como el de Ernesto Ruffo, quien ya es visto como un preso político, o el de los hermanos Farías Laguna, quienes, aunque pudieran ser culpables de algo, se les percibe manipulados y utilizados por la administración de justicia como tapadera de otros personajes, como el mismo exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán. “Los de arriba” siempre escapan a la acción de la justicia, AMLO dixit.

En tiempos de confusión e incertidumbre, quienes saben lo que quieren tienen buenas probabilidades de conseguirlo.