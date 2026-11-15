Se envejece la infraestructura aérea en el mundo

Los viajes, por fortuna, están cada día más al alcance de muchas personas, especialmente por la vía aérea, provocando una accesibilidad nunca antes vista. Hoy podemos ver a personas de muchas clases sociales y orígenes viajar por el mundo con diversos fines, desde el comercio internacional de mercancías hasta el turismo. Recuerdo personalmente la dificultad que significaba en la época de mi madre pensar en un viaje de México con destino hacia algún país europeo, y ya para nuestras generaciones ha resultado francamente fácil desde cualquier punto de vista.

Tengo muchos años viajando en aviones de diversas dimensiones y una constante que he podido apreciar es que las aeronaves que antes lucían perfectas el día de hoy parecen carcachas que, desde luego, no dan confianza. Me tocó en algún viaje trasatlántico escuchar un ruido a lo largo de la cabina provocado por el rodar de alguna pieza metálica suelta desde la proa hasta la popa del avión dependiendo de su posición y velocidad, sin que a nadie llamara la atención, incluyendo a la tripulación. El mantenimiento es eficaz, desde luego, porque sigue siendo el medio de transporte mas seguro del orbe, pero los detalles ya no los corrigen. El desgaste de asientos, cielo raso, cortinillas, y un largo etcétera nos hace sentir que estamos en transportes viejos, carentes de mantenimiento, a los que se les invierte lo mínimo indispensable para que puedan volar. No hay razón para pensar que la infraestructura de tierra y de comunicación con los aviones se encuentre en un estado semejante, especialmente bajo el estrés financiero al que han sido obligadas las empresas con las guerras inventadas por nuestro vecino del norte que han encarecido los combustibles hasta límites en los que se encuentra en riesgo la sobrevivencia de muchas empresas.

Aparece aquí un primer responsable de las crisis, pero eso no explica la falta de inversión en la renovación de todas las flotas o en el diseño de aeronaves que ya no utilicen combustibles fósiles que resultan, por cierto, tremendamente contaminantes, hablando de la turbosina y sus derivados.

Ayer pudimos constatar también un fallo generalizado en comunicaciones provocado por una infraestructura vieja e ineficiente dentro del territorio del país más poderoso del mundo con la economía más potente conocida. Si así están las cosas en aquellas latitudes no quiero imaginar cómo estarán en países más limitados, pero seguramente habrá por lo menos problemas similares. El gobierno actual de México seguramente siente calma porque el problema se presentó allende el río Bravo. No quiero imaginar los comentarios si se hubiera presentado el problema primero en tierra azteca.

Los estadunidenses acaban de emitir un lacónico comunicado explicando que fue el cambio de un cable por fibra óptica el causante del enorme fallo cuyas consecuencias siguen padeciendo quizá cientos de miles de personas por todo el mundo.

Ojalá esto incentive la inversión en desarrollos más eficientes, modernos y menos contaminantes.