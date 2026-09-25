MITO

La sarcopenia es inevitable al paso de los años.

La sarcopenia es un proceso donde la disminución de las capacidades físicas afecta directamente la capacidad funcional y el bienestar de los adultos mayores. Hay quienes afirman que es inevitable.

REALIDAD

El paso de los años tiene consecuencias que conocemos bien, entre ellas están la disminución de capacidades y cualidades que tenemos en la juventud: cerebrales, cardiacas digestivas..., así como la disminución de volumen y fuerza de nuestros músculos y huesos, llamada sarcopenia.

La OMS enmarca la sarcopenia dentro de los grandes síndromes geriátricos y los retos del envejecimiento y salud, definiéndola como un proceso donde la disminución de las capacidades físicas afecta la capacidad funcional y el bienestar de los adultos mayores. Comienza a desarrollarse de forma gradual a partir de los 30 años, acelerándose con los años. Si bien esto es aceptado y reconocido, hay hechos que permiten reflexionar sobre la inevitabilidad de esta condición que debemos conocer.

La sarcopenia está relacionada con la actividad física que realiza un individuo, y sabemos que 60% de los adultos mayores de 65 años son inactivos o no realizan los niveles recomendados de ejercicio. A nivel mundial, cerca de un tercio de todos los adultos (31%, mil 800 millones de personas) no alcanzan las metas de actividad física. Esta inactividad afecta a 60% de las personas mayores de 65 años y a 60% o más de los mayores de 85 años. El sedentarismo es más alto en mujeres mayores, con una inactividad cercana a 64%, en comparación con 37% en hombres mayores.

El panorama en México no es muy diferente, de acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), sólo 37.6% de las personas de 60 años y más realizan actividad física o deporte en su tiempo libre, lo que deja a más de 62% inactivos en este sector.

CONSECUENCIAS

La sarcopenia afecta aproximadamente entre 10% y 16% de las personas mayores de 60 años. La falta de movilidad en la vejez incrementa drásticamente las posibilidades de sufrir caídas, fracturas, diabetes y deterioro cognitivo. Uno de cada tres (33%) y uno de cada cuatro adultos mayores (28%) sufren al menos una caída al año. La OMS reporta que alrededor de 684 mil personas mayores mueren a nivel mundial cada año a causa de caídas, y el hogar es el sitio donde ocurre más de 50% de los accidentes, frecuentemente en baños, escaleras o por el uso de tapetes sueltos. Las lesiones más comunes asociadas a la sarcopenia son:

• Fracturas: entre 20% y 30% de las caídas derivan en lesiones moderadas o graves, siendo la fractura de cadera una de las más temidas por su alto impacto en la pérdida de movilidad.

• Traumatismos: hasta 60% de los casos graves pueden involucrar traumatismos craneoencefálicos.

• Pérdida de autonomía: quien sufre una caída incrementa en 50% la probabilidad de volver a caer el año siguiente, lo que acelera el riesgo de dependencia funcional y aislamiento.

La sarcopenia puede modularse o retrasarse si se realizan ejercicios de resistencia (fuerza) y una alimentación adecuada rica en proteínas; además, es conveniente acudir a un especialista que oriente tanto al ejercicio como la alimentación adecuados. No hay que olvidar el hecho de que hay algunas regiones, como la ciudad de Ogliastra en Italia, Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en EU, donde los individuos centenarios son mayoría, y a ninguno le interesa la sarcopenia.